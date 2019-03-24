|
Лучшим учителем мира стал специалист из Кении
25.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Питер Табичи, преподаватель естественных наук сельской школы в Кении и член религиозного Ордена францисканцев, стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize, сообщает BBC.
Он получил премию в $1 млн.
Табичи каждый месяц отдает до 80% своей зарплаты на учебники и форму самым бедным ученикам, многие из которых потеряли родителей. Его школе в деревне Пвани постоянно не хватает средств.
В школе, по словам Табичи, ощущается сильная нехватка учителей и школьных пособий. В классах — до 70-80 человек. Многие дети каждое утро идут в школу пешком по шесть и больше км.
В Объединенных Арабских Эмиратах 24 марта прошла церемония награждения лучшего педагога мира. За звание лучшего учителя боролись профессионалы из Аргентины, Австралии, Великобритании, Кении, Индии, Бразилии, Грузии, США, Нидерландов и Японии. Всего в 2019 году на конкурс было подано порядка десяти тысяч заявок из 179 стран.
Премия вручается при содействии правителя Дубая — шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, который также занимает посты вице-президента и премьер-министра ОАЭ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Питер Табичи, преподаватель естественных наук сельской школы в Кении и член религиозного Ордена францисканцев, стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)