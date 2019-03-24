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В Брестской области на весенних каникулах оздоровятся 10 тыс. школьников

25.03.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области на весенних каникулах смогут оздоровиться 10 тыс. школьников. Они отдохнут более чем в 200 дневных лагерях, созданных при учебных заведениях, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию облисполкома Алла Сенькевич.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64617.php

В Брестской области на весенних каникулах оздоровятся 10 тыс. школьников

В том числе ребятам предложат провести каникулы в профильных спортивных, лингвистических, экологических, туристических, IT-направленности и других лагерях. Для школьников организована насыщенная познавательно-развлекательная программа. В частности, учащиеся поучаствуют в неделе финансовой грамотности, посетят музеи, театрализованные представления, побывают на различных экскурсиях. Традиционно к оздоровительной кампании подключатся спасатели, сотрудники милиции, ГАИ, которые в увлекательной форме проведут профилактические акции.

Параллельно в Брестской области ведется подготовка к летнему сезону. В этот период в регионе планируется оздоровить 63 тыс. школьников, из них 21,8 тыс. смогут отдохнуть в лагерях с круглосуточным пребыванием. Также формируется список предприятий, организаций и учреждений образования, на базе которых будут созданы лагеря труда и отдыха. Планируется, что в июне-августе их посетят более 2,3 тыс. подростков.

"В Брестской области проживают более 183 тыс. детей в возрасте 6-18 лет. Треть из них летом отдыхают в оздоровительных лагерях. Стараемся, чтобы как можно большее число школьников укрепили здоровье и набрались сил в лагерях с круглосуточным пребыванием", - подчеркнула Алла Сенькевич.

В регионе создадут международный оздоровительный лагерь. Он в начале августа разместится на территории детского реабилитационно-оздоровительного центра "Свитанак" в Пинском районе. В течение 18 дней там будут отдыхать 120 мальчиков и девочек из Польши и районов Брестской области. Кроме того, обсуждается возможность, чтобы летом в Пинском районе отдохнула группа школьников из Великобритании. На базе Центра патриотического воспитания в Брестской крепости организуют военно-патриотический лагерь для учащихся из Беларуси и России.

 
 
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  В Брестской области на весенних каникулах смогут оздоровиться 10 тыс. школьников. Они отдохнут более чем в 200 дневных лагерях, созданных при учебных заведениях,...
 
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