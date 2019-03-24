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«Вышли в ноль через два года». Как центры занятости помогают безработным открывать бизнес

25.03.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестчанка Юлия Пархоц не смогла выйти после декрета на прежнюю работу и стала делать съедобные букеты на заказ. Светлана Давидюк из деревни Черни исполнила детскую мечту и открыла конный клуб, а гомельчанка Светлана Дукач превратила хобби в профессию и начала вязать одежду для собак. FINANCE.TUT.BY собрал истории белорусов, которые получили субсидию от центра занятости на открытие бизнеса, и расспросил их, насколько сложно безработному открыть собственное дело.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64616.php

«Вышли в ноль через два года». Как центры занятости помогают безработным открывать бизнес

Фото носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

«Любимое хобби получило материальную поддержку»

Юлия получила субсидию в декабре 2018 года и в том же месяце зарегистрировала ИП по продаже съедобных букетов. Полученных денег хватило на все первоначальные затраты: мебель и продукты. С одного заказа девушка зарабатывает примерно 50 процентов от цены, минимум 15 рублей.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64616.php

«Вышли в ноль через два года». Как центры занятости помогают безработным открывать бизнес

Фото: из личного архива героя

Брестчанка Юлия Пархоц уже три месяца владеет собственным бизнесом и делает съедобные букеты на заказ. По образованию девушка учитель начальных классов и социальный педагог, однако в школе не работала: после обучения трудилась менеджером по продажам, затем ушла в декрет до 2016 года. После вынужденного перерыва вернуться на старое место не получилось, так как фирма реорганизовалась.

— Начала искать новую работу, подбирала с подходящим графиком, так как сын пошел в детский сад. Одновременно с этим ребенок стал чаще болеть, а, кроме меня, на больничный идти было некому. Поэтому с поиском возникли трудности, — вспоминает девушка.

Юлия признается, что искала занятость не так активно, как могла бы, поэтому вынужденный безработный период составил два года. Это время семью содержал муж. После выхода из декрета девушка увлеклась хендмейдом и зарегистрировалась в качестве ремесленника, чтобы продавать изделия из джутового шпагата. Но дело не пошло, так как люди не очень активно покупали товар.

 
 
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  Брестчанка Юлия Пархоц не смогла выйти после декрета на прежнюю работу и стала делать съедобные букеты на заказ. Светлана Давидюк из деревни Черни исполнила...
 
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