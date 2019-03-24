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Кочегар, строитель и безработный наловили в Припяти лещей на 4 тысячи рублей

25.03.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ущерб природе придется возмещать. За такие деньги можно круглый год красной рыбой питаться.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64615.php

Кочегар, строитель и безработный наловили в Припяти лещей на 4 тысячи рублей

Фото иллюстрационное из архива Медиа-Полесья

Как рассказал Медиа-Полесью начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Геннадий Сыса, мужчин заприметили на правом берегу Припяти в северо-восточнее деревни Стахово.

Двое из них ловили сетью длиной 70,5 метра ловили рыбу, а третий осуществлял визуальный контроль за обстановкой и загружал незаконно добытую рыбу в личный автомобиль.

Задержали их в 23.45. Общий вес незаконного улова составил 51 килограмм, причинённый окружающей среде вред оценен в 153 базовые величины (3901 рубль 50 копеек) и является крупным ущербом.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа в составе сотрудников Столинских РОВД и РОСК. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.281 УК РБ «Незаконная добыча рыбы или других водных животных». Санкция данной статьи – до трёх лет лишения свободы. Кроме того, причинённый природе ущерб придётся возместить.

Незаконно добытая рыба, сеть плавная, лодка и лодочный мотор изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

 
 
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  Ущерб природе придется возмещать. За такие деньги можно круглый год красной рыбой питаться. Фото иллюстрационное из архива Медиа-Полесья Как рассказал...
 
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