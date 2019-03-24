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День открытых дверей состоялся у брестских военных
25.03.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
24 марта 2019 года на полигоне "Брестский" состоялся день открытых дверей для родителей и родственников военнослужащих 38-й отдельной десантной штурмовой бригады и артиллерийских подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Целью мероприятия является демонстрация условий проживания и проведения занятий по боевой подготовке во время длительных полевых учений. Гостям лагеря десантников был продемонстрирован ряд учебных точек, где они смогли ознакомиться с бытом солдат в полевых условиях, отведать солдатской каши и послушать концерт художественной самодеятельности 38-й ОДШБР и творческих коллективов г. Бреста.-0-
Гвардии сержант Владислав Левицкий играет на гитаре во время дня открытых дверей на полигоне "Брестский"
(слева направо) гвардии младший сержант Иван Князев, сержант Владислав Левицкий и рядовой Роман Дергачев
Во время дегустации солдатской каши
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24 марта 2019 года на полигоне "Брестский" состоялся день открытых дверей для родителей и родственников военнослужащих 38-й отдельной десантной штурмовой бригады и...
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