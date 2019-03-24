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День открытых дверей состоялся у брестских военных

25.03.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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24 марта 2019 года на полигоне "Брестский" состоялся день открытых дверей для родителей и родственников военнослужащих 38-й отдельной десантной штурмовой бригады и артиллерийских подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных

Целью мероприятия является демонстрация условий проживания и проведения занятий по боевой подготовке во время длительных полевых учений. Гостям лагеря десантников был продемонстрирован ряд учебных точек, где они смогли ознакомиться с бытом солдат в полевых условиях, отведать солдатской каши и послушать концерт художественной самодеятельности 38-й ОДШБР и творческих коллективов г. Бреста.-0-


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных

Гвардии сержант Владислав Левицкий играет на гитаре во время дня открытых дверей на полигоне "Брестский"


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных

(слева направо) гвардии младший сержант Иван Князев, сержант Владислав Левицкий и рядовой Роман Дергачев


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных

Во время дегустации солдатской каши


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64614.php

День открытых дверей состоялся у брестских военных

 
Теги: Брест
 
 
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  24 марта 2019 года на полигоне "Брестский" состоялся день открытых дверей для родителей и родственников военнослужащих 38-й отдельной десантной штурмовой бригады и...
 
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