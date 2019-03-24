Неделя книги подарит юным брестчанам встречи с писателями

Неделя детской и юношеской книги "Весна, солнце и Книжная неделя!" пройдет с 25 по 31 марта в Брестской областной библиотеке имени М.Горького, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе литературы для детей и юношества.



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"Книжкин праздник" традиционно приходится на время весенних школьных каникул. Цель мероприятия - привить любовь к чтению как можно большему числу детей и подростков, познакомить их с новыми книгами и классическими произведениями. В программе недели - целый комплекс праздничных мероприятий, посвященных детской литературе и ее героям: встречи с писателями, презентации, игры, конкурсы.

Откроется неделя выставкой "В библиотеке новая книга!". Состоится награждение лучших читателей и праздник книги "Как лиса Алиса и кот Базилио клад искали…". Затем ребят ждет творческая встреча с детским писателем и переводчиком Анной Янкутой. Автор представит свою книгу "Кот Шпрот і таямніца атракцыёнаў".

Еще одна творческая встреча запланирована на 26 марта. Перед юными читателями выступит белорусская писательница, лауреат премии Тетки, создатель настольной игры "Книгаполия" Надея Ясминска. Состоится презентация книги "Восковой волшебник, или Сказка стучится в дверь".

Также в течение недели ребят ждут конкурсная игра по книге Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки", подведение итогов проекта "Читаем басни Крылова", просмотр фильма по книге Даниэля Дефо "Приключения Робинзона Крузо" и другие интерактивные мероприятия.