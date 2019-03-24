Очереди на границе с Беларусью:ситуация улучшилась

Более 1500 большегрузов не могли выехать из Беларуси на различных направлениях. По состоянию на 10:00 ситуация намного улучшилась.

Такая информация была размещена официальном сайте Госпогранкомитета.

По состоянию на 10:00 очереди остались только на границе с Польшей: в Брузгах - более 60, в Берестовице - более 60 и в Бресте - более 180 грузовиков.

В 8 часов утра выезда из страны ожидали более 1000 фур: в Каменном Логе – свыше 520, в Котловке – 140, Беняконях – 200, в Привалке – более 190. В Беларусь из Литвы не могут попасть более 20 большегрузов. В Латвию не могли выехать свыше 160 грузовиков: 100 – стояли в Григоровщине, 60 – в Урбанах.

Ситуация на белорусско-польской границе была сложной в обоих направлениях: выехать в эту страну не могли из пункта Брузги – 150 большегрузов, из Берестовицы – более 90. В Беларусь из Польши стояли в очереди на въезд через Брузги – более 90 фур, через Берестовицу – более 100, в Козловичах на той стороне ждали очереди на въезд в Беларусь 20 грузовиков.