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Детский сад в Барановичах эвакуировали из-за мины времен ВОВ

25.03.2019 10:20 — Разное | БелТА  
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25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах из-за минометной мины времен Великой Отечественной войны эвакуировали воспитанников и персонал детского сада, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел сегодня около 9 часов утра на территории детского сада №40, расположенного по ул. Притыцкого. Снаряд обнаружил сторож учреждения и сообщил о находке в ГОЧС. Вместе со спасателями на место происшествия прибыли сотрудники милиции. Потенциально опасное место было оцеплено, из здания эвакуированы 147 воспитанников и 36 работников.

В настоящее время на месте работают саперы. По данному факту правоохранители проведут проверку.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах из-за минометной мины времен Великой Отечественной войны эвакуировали воспитанников и персонал детского сада, сообщил...
 
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