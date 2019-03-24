Начальник котельно-теплового хозяйства «Коммунальника» – о своей работе

«Котельно-тепловое хозяйство УКПП «Коммунальник» работает рентабельно, — говорит заместитель директора предприятия по идеологической работе Виктор Чеботаревский. — А руководит структурным подразделением Сергей Садыков. Он с 2006 года возглавляет эту службу».

С Сергеем Садыковым мы встретились на его рабочем месте в центральной городской котельной. Сергей Михайлович совсем немного рассказал о своей биографии, больше говорил о трудовых буднях, руководстве и коллегах.





Родился Сергей Михайлович в далеком Казахстане. Когда был маленьким, семья переехала в Гомельский район, поближе к родственникам мамы. После школы служил в армии. В 1984 году поступил в БСХА на агрономический факультет. Во время студенчества и познакомился со своей будущей женой Валентиной Михайловной, которая жила по соседству в общежитии земфака. Чета Садыковых воспитала двойняшек Александра и Ирину, дала детям достойное образование.

С отопительной системой Сергей Садыков связан с 1995 года. О том, что добросовестного работника руководство всегда ценило, говорят записи в трудовой книжке. Путь по карьерной лестнице был стремительным — через год-два этого специалиста постоянно повышали в должности. Был период, когда по субъективным причинам на полтора года поменял место работы. Однако возвратившись назад, через короткий промежуток времени вновь занял лидирующие позиции как профессионал.

Сергей Михайлович начинал слесарем по ремонту и обслуживанию оборудования котельной в Матютах, потом был оператором, мастером, старшим мастером.

Трудолюбие, ответственность и понимание коллег привели его в кресло начальника котельно-теплового хозяйства.

— Один в поле не воин. Эффективность всей службы зависит от каждого работника. А их в нашем структурном подразделении более 200 человек. Опора для меня — 15 ответственных мастеров, которые закреплены и за котельными (у некоторых несколько), и за жилфондом. Они знают свое дело. Конечно, надежные специалисты — начальники котельных. Например, можно похвалить работу Дмитрия Ковалевского, Дмитрия Ткачева, Николая Лугового, — говорит собеседник. — Мы все понимаем, что только общими усилиями можно достичь хороших результатов. Однако при этом стоит учесть, что в выполнении запланированных показателей большую роль играет и модернизация.

Сергей Садыков держит под конт­ролем работу 33 теплоисточников. Их них 22 объекта подведомственны Госпромнадзору. В Горецком районе пять котельных функционируют на газовом топливе, а одна отапливает Ледовую арену в автоматическом режиме. Конечно, есть мастер производственного участка Виктор Кочкин, который периодически следит за процессом, ведет учет данных.

Сергей Садыков отметил, что многое для организации четкой работы всего котельно-теплового хозяйства сделал нынешний директор «Коммунальника» Виктор Трухан. Он уделял особое внимание оборудованию.

В один из годов было запущено 12 новых котлов. Масштаб удивил даже вышестоящее руководство. Сейчас же каждый год идет реконструкция и ремонт котельных.





Удалось побывать в сердце цент­ральной котельной. В операторскую стекаются все данные. Первым делом Сергей Садыков попросил у работников журнал, в который они записывают все параметры работы котла. И только потом сказал, что в этот день дежурит его сын — мастер смены Александр Садыков. Все показания приборов, которые он со старшим оператором Владимиром Стукановым зафиксировал, были в норме.

По словам Сергея Михайловича, в их деле важна внимательность. Как только они обнаруживают падение давления в системе, сразу звонят в коммунальную аварийно-диспетчерскую службу, чтобы специалисты выясняли причину, оперативно ликвидировали порыв, тем самым стабилизировав отопительный процесс и минимизировав неудобства для населения.

— Главная цель котельно-теп­лового хозяйства — обеспечение бесперебойной подачи тепла, воды в дома, — отметил Сергей Садыков. — Мы ежедневно заботимся о наших потребителях. Сегодня без услуг ЖКХ уже сложно представить жизнь. Так что каждый наш труженик — важная составляющая огромной отрасли. На добросовестных, ответственных и преданных своему делу работниках держится коммунальная служба. Спасибо всем за нелегкий и такой важный труд!

Валерия Дроздовская