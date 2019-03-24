Главный архитектор области о стройке на проспекте Интернациональный: «Станет лучше»

Очередную встречу с населением провели представители власти и заинтересованных служб города по вопросу строительства 40-квартирного дома по проспекту Интернациональный. Встреча была организована в связи с обращением граждан в Могилевский облисполком. В Горки приехал заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома, главный архитектор области Алексей Новиков.





Главный архитектор области рассказал о тенденции уплотнения жилых микрорайонов в городах в целом по стране, о вынужденном сносе домов в частном секторе. Он обосновал, почему именно эта площадка была выбрана под застройку. Алгоритм принятия решения был изложен от процедуры общественного обсуждения проекта до заключения экспертизы, посредством которой прошла проверка соответствия всем нормативам. Как сказала директор проектного бюро «Дельта» ЧУПП «Прометей» Татьяна Гайкевич, заключение экспертизы есть.

Снова прозвучал вопрос информирования населения о строительстве. Зампредседателя райисполкома Андрей Камко сказал, что все прошло в рамках законодательства. Информация размещалась на сайте райисполкома и в СМИ. Алексей Новиков отметил: «Это ведь вопрос не к власти, почему жители не читают новости, не следят за жизнью района».

«В один и тот же промежуток времени параллельно рассматривались два объекта. На встречу по второму дому приезжал лично. И там был аншлаг — полная аудитория. Жители воспользовались моментом обсуждения и вносили обоснованные изменения в план строительства»





Татьяна Гайкевич сказала, что пробы брались только в местах под проектируемый дом. Даже под одним фундаментом структура грунта может несколько отличаться.

Звучал вопрос по канализации. Главный инженер УКПП «Коммунальник» Юрий Кравцов отметил, что возможность подключения к существующей сети подтверждается документально. Замены системы в старых домах не будет, так как она не запланирована на капитальный ремонт до 2023 года. Есть более «изношенные» дома, которые требуют оперативного вмешательства. Это фиксируют соответствующие службы во время весенне-осеннего осмотров.

Андрей Камко сообщил, что после предыдущей встречи с данными жильцами проведено дополнительное обследование технического состояния домов, выявлены некоторые дефекты. Они, по уверениям власти, будут устранены.

По поводу детской площадки главный архитектор области пояснил, что запланированы различные конструкции для малышей и для подростков, беседки и скамейки — для отдыха жильцов.





«Неоднократно ко мне приезжали проектировщики, пока шли разработки по этому дому. Им приходилось менять многое, — рассказал Алексей Новиков. — Старался в данном проекте не ухудшить ситуацию, в том числе с парковочными местами, и организовать тот пустырь, который был».

«Не стоит рассказывать, что здесь царила немыслимая красота. Вы меня в этом не убедите. Бывшая обстановка мне знакома. Могу уверить, что в конечном итоге здесь станет лучше»

На встрече горожане задавали разные вопросы: от претензии представителю «Коммунальника» про отсутствие объявления об отключении воды до загруженности академического детсада. Молодой папа высказал предположение, что если построят еще один дом, то в этом дошкольном учреждении детей прибавится. Алексей Новиков предложил отделу по образованию райисполкома сделать анализ по количеству мест в учреждениях дошкольного образования данного мик­рорайона и в целом по городу. Андрей Камко отметил, что сегодня острой проблемы нет — организован подвоз малышей в детские сады в Ректу и Матюты.

Жильцы попросили быстрее поставить сушилки для белья, так как на первых этажах нет балконов. Этот воп­рос пообещали решить в ближайшее время.

Сетовали жители микрорайона на то, что до сих пор стройплощадка не ограждена. Родители беспокоятся за безопасность детей. Алексей Новиков указал и. о. директора КУДП «УКС Горецкого района» Максиму Быкову, чтобы ограж­дение по периметру сделали в течение недели и закрепили паспорт объекта с указанием телефонов ответственных лиц — проектировщиков и подрядчиков.

Жильцы предложили запланировать между 4-м и 6-м домами посадку кустов, чтобы студенты не сокращали путь и не вытаптывали газон. Это пожелание взято на карандаш.

В конце беседы Алексей Новиков сказал: «Очень жаль, что жильцы не видели информацию об обсуждении строительства этого дома раньше. Во время его, когда еще не было принято решение, легче вносить коррективы, учитывать конструктивные предложения. Обращение каждого человека было бы рассмотрено и учтено».

Валерия Дроздовская