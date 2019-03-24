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Опрос. Что жители считают главной достопримечательностью своего города

25.03.2019 10:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Опрос. Что жители считают главной достопримечательностью своего города
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С чем у вас ассоциируется родной город? Клуб «Юность», в который бегали на дискотеку, памятник Пушкину, где назначали свидания по субботам, а может быть, городская набережная, где играли на гитарах дотемна. Радиостанция «Легенды FM» спросила у своих слушателей, какие достопримечательности они считают главными в родном городе.

Минск:

Ирина: «Минск у меня ассоциируется с Троицким предместьем. Помню, раньше там было кафе, – если не ошибаюсь, оно называлось «Мороженое». Мы обязательно заходили в него, потом гуляли по улочкам предместья, отдыхали. Мне кажется, такой исторический район есть только в Минске».

Наталья: «Я считаю, что самое запоминающееся место в Минске – это Национальная библиотека. Таких интересных архитектурных строений больше нет в Беларуси, более того, во всем мире! Если показать фото библиотеки любому белорусу, уверена, не найдется человека, который не сможет сказать, что это за здание. А еще я живу рядом и часто там гуляю, особенно летними вечерами. Особенное зрелище – вечерняя библиотека, освещенная тысячами огней».

Жлобин:

Роман: «Я люблю центральную площадь в нашем городе. Раньше мы ходили туда знакомиться с девчонками, а потом приглашали их в кинотеатр «Родина». Сейчас я тоже часто посещаю эти места, но уже со своей семьей».

Александра: «Город молодости ассоциируется у меня с мягкими игрушками. Кто ездил в Жлобин на поезде, знает, как горожане встречают гостей, предлагая купить плюшевых медведей, зайцев, львов... Еще недавно в городе поставили скульптуру «Ладья» - символ Жлобина, она как ничто лучше рассказывает о родных местах».  

Солигорск:

Андрей: «Конечно, это наши знаменитые терриконы. Такой красоты точно нет больше нигде в Беларуси. Еще за пару десятков километров на подъезде к городу можно увидеть эти местные достопримечательности. Конечно, близко к ним не подойдешь, но даже на расстоянии эти горы вызывают сильные эмоции и впечатляют своими масштабами».

Ольга: «Для меня сейчас Солигорск – это город скульптур. Приедете –обязательно посетите фонтан «Созвездие», украшенный всеми знаками зодиака. Интересная скульптура – странствующий король. Возле загса стоит целующаяся парочка, а возле птицефабрики несколько лет назад поставили скульптуры павлинов. Ну и, конечно, главный символ города для меня – памятник в честь шахтеров-первопроходцев, который был установлен в 1977 году».

Витебск:

Сергей: «Витебск у меня ассоциируется с трамваями. Ведь первый в Беларуси трамвай проехал как раз-таки по витебским улочкам. Мы с детьми, когда гуляем по городу, обязательно посещаем памятник-трамвай. Это точная копия того самого «первопроходца», который был запущен более 120 лет назад. Кстати, в студенческие годы у нас даже была команда под названием «Витебский трамвай» в «Что? Где? Когда?», я в ней играл».

Алла: «Марк Шагал и все, что связано с его творчеством. Знаете, когда я слышу имя этого художника, сразу вспоминаю родной город. Ведь даже на одной из самых известных его картин «Влюбленные» Шагал изобразил молодых людей, летящих над Витебском. Музей Шагала для меня – особенное место: есть в нем какая-то необычная энергия, которая особенно ощущается внутри здания».

Гомель:

Марина: «Безусловно, любимый парк. Он большой и очень красивый. Там произрастают не только привычные для наших широт растения, но и экзотические деревья, бегают белки, а в водоеме плавают лебеди. Парк облагорожен, и по нему приятно гулять, а если устанешь, всегда можно присесть на лавочку и отдохнуть. Жемчужина парка – дворец Румянцевых-Паскевичей».

Валентин: «Я с детства связан с лошадьми, поэтому для меня символ родного города – это гомельский ипподром. Это уникальное место со старинными постройками из красного кирпича, которые являются исторической ценностью. Рядом есть липовая аллея и водоем, в котором водятся рыба, нутрии и даже черепахи».

Лида:

Сергей: «У меня ничто не ассоциируется с городом сильнее, чем Лидский замок. Внушающее старинное строение. Конечно, до реконструкции он выглядел не очень привлекательно, зато сейчас, после того как с ним поработали профессионалы, превратился в настоящую крепость. Там часто проходят различные мероприятия, исторические реконструкции. Немногие города могут похвастаться такой ценной достопримечательностью».

Кристина: «У нас есть необычная водопроводная колонка. Она украшена кованым заборчиком и даже имеет крышу. Вода там очень вкусная, и пить ее можно прямо на месте, совсем не обязательно кипятить. Мы, когда гуляем рядом, всегда подходим утолить жажду, а если есть пустая пластиковая бутылка, то и с собой берем водичку».

 

Всех опрошенных нами слушателей объединяют приятные воспоминания о родных местах, а все города, о которых они рассказали, связывает между собой то, что в них можно услышать радио «Легенды FM» и любимые хиты 70-х, 80-х и 90-х!

Настраивайтесь на нужную волну и слушайте радио «Легенды FM» каждый день:

  • 94,1 FM в Минске
  • 88,5 FM в Витебске
  • 98,3 FM в Солигорске
  • 96,8 FM в Жлобине
  • 98,7 FM в Лиде
  • 94,74 FM в Гомеле

 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Радиостанция «Легенды FM» спросила у своих слушателей, какие достопримечательности они считают главными в родном городе.
 
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