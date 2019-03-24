15 установлено, 29 под подозрением. В МВД рассказали о договорных футбольных матчах

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Договорные матчи проводили клубы высшей, первой и даже второй лиг.

Об этом рассказал в телеинтервью начальник третьего управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич, пишет БЕЛТ А. По его словам, договорные матчи в сезоне 2017-2018 годов проводили клубы не только высшей, но и первой, второй лиг. Бедункевич проинформировал также о случаях, когда в обеспечении нужного результата были задействованы до 10 игроков в одном матче.

Всего выявлено и доказано 15 фактов проведения договорных матчей. Еще 29 находятся под подозрением.

Правоохранители предлагают привлекать к уголовной ответстченности не только за официальные договорные матчи, но и за договорные товарищеские встречи на территории других стран, если участниками таких встреч являются граждане Беларуси.