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15 установлено, 29 под подозрением. В МВД рассказали о договорных футбольных матчах
25.03.2019 10:30 — Разное | Ежедневник
фото: footballstore.ru
Договорные матчи проводили клубы высшей, первой и даже второй лиг.
Об этом рассказал в телеинтервью начальник третьего управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич, пишет
Всего выявлено и доказано 15 фактов проведения договорных матчей. Еще 29 находятся под подозрением.
Правоохранители предлагают привлекать к уголовной ответстченности не только за официальные договорные матчи, но и за договорные товарищеские встречи на территории других стран, если участниками таких встреч являются граждане Беларуси.
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Договорные матчи проводили клубы высшей, первой и даже второй лиг.
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