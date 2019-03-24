Более 1500 большегрузов застряли на границе с Беларусью

Более 1500 большегрузов не могут выехать из Беларуси на различных направлениях.

Такая информация размещена официальном сайте Госпогранкомитета.

По состоянию на 10:00 выезда в Литву ожидают более 1000 фур: в Каменном Логе – свыше 520, в Котловке – 140, Беняконях – более 190, в Привалке – более 190.

В Беларусь из Литвы не могут попасть более 20 большегрузов. В Латвию не могут выехать свыше 160 грузовиков: 100 – стоят в Григоровщине, 60 – в Урбанах.

Ситуация на белорусско-польской границе сложная в обоих направлениях: выехать в эту страну не могут из пункта Брузги – 150 большегрузов, из Берестовицы – более 90, из Козловичей - 10. В Беларусь из Польши стоят в очереди на въезд через Брузги – более 90 фур, через Берестовицу – более 100, в Козловичах на той стороне ждут очереди на въезд в Беларусь 20 грузовиков.