Белить или не белить - вот в чем вопрос

Для некоторых садоводов весенние работы начинаются с побелки деревьев. Другие, глядя на белые «столбики», снисходительно улыбаются, считая побелку деревьев весной баловством и пережитком социалистического прошлого, когда апрельские субботники включали в себя этот вид работ, проводимый больше для красоты, чем для пользы растений.

Против

Противники весенней побелки утверждают, что она проводится исключительно для красоты, а по своей сути является совершенно бесполезной. «Это почти то же самое, что красить столбы», - полагают они. Эти хозяева садов уверены, что побелкой можно помешать деревьям естественно развиваться весной: она будет закупоривать их поры и при несоблюдении четких правил принесет больше вреда, чем пользы.

За

Сторонники побелки не представляют себе здоровое существование деревьев без традиционной весенней обработки коры. Побелка - это и защита от вредителей, и оберег от солнечных лучей, и профилактическая мера, и своеобразный ритуал, знаменующий начало дачного сезона. «Показатель здорового дерева - это состояние его коры, а кора - это кожа, - утверждают они. - И ухаживать за ней нужно так же нежно, как за собственной кожей лица и тела. Солнце, морозы, вредители-короеды - все эти факторы вредят дереву, а побелка защищает ствол и, соответственно, дерево от всех внешних стрессов».

Побелка может быть профилактической (мы ведь смазываем лицо кремом с целью предотвращения ранних морщин) или лечебной. В последнем случае меняется состав раствора и к процессу непосредственно побелки могут добавляться процедуры по обработке трещин и ран, образовавшихся на коре дерева.

А на самом деле?

В действительности весенняя побелка призвана защитить деревья от солнца и проснувшихся после зимней спячки вредителей. Однако для достижения этого эффекта необходимо не просто белить плодовые деревья, а делать это по правилам.

Очень важно правильно определиться со временем, когда проводить побелку деревьев. Это должен быть мартовский или апрельский день, когда земля еще не успела настолько прогреться, чтобы проснулись зимующие в ней вредители. Незащищенное побелкой дерево будет для них прекрасным пристанищем на старте нового сезона. Весенняя побелка - это уничтожение вредителей, зимующих в коре дерева. Еще одно важное условие: побелкой деревьев надо заниматься тогда, когда погода сухая, но еще не теплая. При дождях белить - пустая трата времени. Побелка призвана защитить деревья от солнечных ожогов, которые возможны при первых ярких солнечных лучах. Поэтому не стоит дожидаться настоящего весеннего потепления, когда она действительно может стать уже бесполезной.

Как белить?

Сам процесс побелки несложен. Сначала осматривают ствол дерева, очищают его скребком, проволочной щеткой или простой мотыгой от мхов и лишайников, соскребают сухую старую кору. Следующий шаг - необходимо замазать трещины садовым варом или садовой замазкой. Только потом можно приступать непосредственно к побелке. Пользуются при этом кистью или краскопультом-пульверизатором.

Белят стволы, скелетные ветви и развилки плодовых деревьев, а некоторые садоводы - и некоторые виды кустарников.

Чем белить?

В магазинах можно найти достаточно много готовых порошков или растворов для побелки деревьев. Достаточно, следуя инструкции, разбавить их водой в нужном количестве - и садовая побелка готова. Если же вам хочется сделать ее самостоятельно, то предлагаем несложный рецепт: 2,5 кг извести и 0,5 л медного купороса развести в ведре воды, а затем добавить 200 г столярного клея.

Исключения из правил

Не нужна побелка молодым деревьям с гладкой корой. Она действительно может закупорить поры и принести им вред.

Можно не белить деревья, если удачно проведена осенняя побелка и ее составляющие не смылись с дерева снегом и осадками. Это происходит нечасто, однако бывает. В таком случае дерево остается частично защищенным и может обойтись без побелки.

И все-таки - белить или не белить?

Так или иначе, но проводить побелку большинства плодовых деревьев необходимо. Кто-то делает это осенью, кто-то весной, а кто-то - дважды в год. Важно не просто «побелить» или «не побелить», а сделать это в соответствии с правилами - чтобы действительно защитить деревья…

Ирина Киеня