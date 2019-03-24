Школа для родителей: как подружить ребенка с книгой

В настоящее время многие дети приходят в школу уже читающими. И это вызвано не столько желанием родителей заниматься ранним развитием ребенка, сколько требованиями самой школы. Ведь современные дети должны поступать в первый класс подготовленными. И это вовсе не умение считать до десяти и различать буквы, как было 20 лет назад. Ребенок, как минимум, уже должен уметь читать.

И вот родители, чтобы не ударить в грязь лицом и облегчить жизнь первокласснику, за год до поступления в школу начинают усиленно учить детей читать. И далеко не все прибегают к услугам подготовительных курсов при школах и развивающих центров.



Если неправильно выработан навык чтения (например, чтение по буквам, а не по слогам), это еще полбеды. Хуже, когда из желания как можно лучше подготовить будущего ученика к школе, родителям удается привить ребенку стойкое отвращение как к книгам, так и к самому процессу чтения в целом, причем так и не научив читать как следует. Ведь если ребенок знает, как складывать буквы в слоги, а слоги в слова, это еще не значит, что он умеет читать.

Поэтому проблема техники чтения (а это правильность, беглость, выразительность и осознанное понимание прочитанного) остается в начальной школе очень актуальной.

О том, можно ли исправить ситуацию к лучшему и как правильно это сделать, порталу www.interfax.by рассказала педагог Ирина Вячеславовна Барель, преподаватель начальных классов высшей категории.

По ее словам, основная причина плохого чтения детей – это практически полное его отсутствие вне стен школы. Как это изменить?

– Родителям прежде всего нужно постараться изменить мотивацию школьника. Чтение всегда должно быть связано только с положительными эмоциями. Нельзя использовать упражнения в чтении в качестве наказания за проступки или плохие отметки. Этим вы только усугубите и так непростую ситуацию, – объясняет Ирина Вячеславовна. – Привлекайте своего ребенка к выбору литературы для чтения. И это вовсе не обязательно должны быть художественные произведения. Сборники математических задач и головоломок, путеводители, атласы, научно-популярные журналы, статьи из области занимательной физики и химии и даже каталоги автосалонов – все, что интересно ребенку, должно найти отражение в тематике его чтения.

Не стоит бояться сложности названных текстов. Поверьте, это в любом случае лучше, чем много раз прочитанная и почти уже выученная наизусть сказка о Машеньке и медведях.

Также хороший прием – поиск в Интернете интересных статей вместе с ребенком, а затем их прочтение. Главное, показать детям, что чтение – это не утомительный процесс, а возможность получить важную и нужную информацию. Таким образом можно изменить мотивацию ребенка, наглядно показав ему все преимущества бегло читающего человека. Когда чтение для ваших детей станет необходимостью – можно считать, что вы достигли поставленной цели.

Рассказала Ирина Вячеславовна и еще об одной причине низкой скорости чтения детей. По ее словам, вызвана она, чаще всего, ошибками родителей и педагогов на ранних этапах обучения. Это проговаривание ребенком слов во время чтения «про себя». Если ситуацию не исправить, о беглом чтении не может быть и речи. Что же предпринять?

Педагог поделилась интересным приемом, который она использует в своей практике в работе с родителями:

– Необходимо разорвать связь между чтением «про себя» и проговариванием. Помочь в этом может довольно простой прием. Разрешите ребенку читать во время еды. Это не потребует дополнительных усилий с вашей стороны, но станет эффективным методом быстрого решения проблемы.

Если вы не поощряете чтение за столом, найдите другой способ занять речевой аппарат ребенка во время чтения «про себя». Яблоко, сушки, даже жевательная резинка подойдут для этих целей. Только обязательно попросите рассказать о прочитанном. Положительный результат обязательно будет.

Если, несмотря на все приложенные усилия, техника чтения ребенка не улучшается, не опускайте руки и не отчаивайтесь. Продолжайте начатую работу. Положительная динамика может проявиться как через месяц, так и через полгода или даже год. Ведь все дети разные, и кому-то может понадобиться больше времени на отработку навыка беглого чтения.

Не забывайте и о личном примере. Хорошо, когда дети постоянно видят родителей читающими. И не важно, это традиционные книги и журналы или электронные носители информации.



В заключение Ирина Вячеславовна отметила, что, если родителям больше не приходится обращаться к ребенку с просьбой или требованием взять в руки книгу, а напротив, он сам просит разрешения еще немного почитать перед сном, их работу по воспитанию любви к чтению можно считать успешно завершенной.

Беседовала Елена Свирид