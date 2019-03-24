General Motors планирует вложить $1,8 млрд в заводы в США

Крупнейший автомобилестроительный концерн США General Motors (GM) собирается вложить $1,8 млрд в расширение заводов в шести штатах и создать 700 рабочих мест после месяцев непрекращающейся критики со стороны американского президента Дональда Трампа.

Основной объем средств и рабочих мест придется на Мичиган, где GM планирует развивать производство собственного электромобиля.

Как пишет TechCrunch, GM инвестирует $300 млн в выпуск Chevrolet на электрической тяге под Детройтом. Ранее компания хотела собирать эти автомобили за пределами США, но вернула производство в Мичиган из-за политического давления.