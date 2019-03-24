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Празднование "Дня воли" на выходных в Минске и Гродно прошло без инцидентов
Разрешенные властями мероприятия по случаю 101-летия Белорусской Народной республики (БНР) прошли в Гродно и Минске в выходные.
В Минске мероприятия - митинг и праздничный концерт – состоялись в воскресенье в Киевском сквере. Непосредственно на месте проведения никаких инцидентов и провокаций зафиксировано не было. Общественный порядок обеспечивали милиция и активисты. По разным оценкам, участие в ней приняли до 2 тыс. человек.
В то же время, правозащитники сообщили о задержаниях в ходе акции нескольких человек, в том числе сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Виталия Рымашевского и активиста Дмитрия Дашкевича. Первого отпустили практически сразу после задержания. Д.Дашкевич был доставлен в изолятор временного содержания. В понедельник состоится суд.
В ходе акции организаторы призывали к выходу страны из Союзного государства и ОДКБ, а также к расширению использования белорусского языка и защите бело-красно-белого флага. По итогам была принята резолюция, в которой собравшиеся потребовали свободы, проведения справедливых выборов, реформы судебной системы, обеспечения права трудящихся на достойные зарплаты, а пенсионеров - "на достойную жизнь", гарантий защиты имущества граждан и частного бизнеса.
Мероприятие было организовано несколькими политическими партиями и движениями: "Белорусская христианская демократия", Объединенная гражданская партия, "Белорусская социал-демократическая партия Грамада" и движением "За свободу".
Накануне белорусская оппозиция отпраздновала 101-й годовщину БНР также и в Гродно разрешенным местными властями концертом. Он собрал от 3 до 5 тыс. человек и также прошел без инцидентов.
Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в "День воли" 25 марта.
БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.
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Разрешенные властями мероприятия по случаю 101-летия Белорусской Народной республики (БНР) прошли в Гродно и Минске в выходные. В Минске мероприятия - митинг и...
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