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В Беларуси следует создать по российскому образцу систему общественного контроля за интернет-медиа – госсекретарь Совбеза

25.03.2019 10:06 — Разное | Интерфакс  
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Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась считает логичным создание в Беларуси системы общественного контроля за интернет-медиа по российскому образцу.

"Можно обратиться к опыту той же России, там есть добровольное общественное объединение — да, оно патронируется государством и взаимодействует с госорганами — но тысячи людей на волонтерских началах в свое свободное время мониторят интернет с тем, чтобы обнаружить там запрещенную информацию", - сказал С.Зась в интервью белорусскому порталу tut.by.

На вопрос о возможности создания в Беларуси аналогичной сети волонтеров, госсекретарь Совбеза ответил: "А почему нет? У нас что, мало людей, которые заинтересованы в том, чтобы информационное пространство было безопасным? Чтобы оградить наших детей, наше общество от того негатива, который там есть".

С.Зась уточнил, что "речь идет о распространении информации, которая запрещена". "Например, запрещено распространять детскую порнографию или наркотики. Или распространяется насилие или какая-то вражда, и люди это видят и сообщают об этом", - пояснил он возможные задачи волонтеров.

При этом С.Зась не считает, что общественные активисты, которые будут мониторить интернет в интересах информационной безопасности, сформируют волну необъективных "доносов". "Нет, не думаю, что есть такие риски. Понятно, что люди разные. Но мне кажется, предполагаемая польза от этого перевешивает возможный негатив, который может наступить, если мы эту схему развернем. Мне кажется, это перспективно", - сказал руководитель ведомства.

По его мнению, "только опираясь на те контролирующие органы, которые есть в стране, контролировать широчайшее информационное пространство невозможно". "Поэтому полезно будет опираться на наше общество в этом плане. Тут интересы государства и общества совпадают", - уверен С.Зась.

 
 
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Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась считает логичным создание в Беларуси системы общественного контроля за интернет-медиа по российскому образцу.
 
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