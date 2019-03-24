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Беларусь не должна ограничивать присутствие российских телеканалов, но следует развивать национальный контент – глава Совбеза

25.03.2019 09:40 — Разное | Интерфакс  
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Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась считает, что Минск не должен ограничивать присутствие российских СМИ, в том числе телеканалов, в белорусском медийном пространстве.

"Я не считаю, что у нас сейчас сложилась какая-то угрожающая диспропорция. То, что широко у нас присутствуют российские СМИ, это так. Но раз у нас общее информационное пространство, значит, как без этого? Особых угроз от этого я не вижу", - заявил С.Зась в интервью белорусскому порталу tut.by, комментируя недавно принятую властями концепцию информационной безопасности страны.

При этом он подчеркивает необходимость развития национального информационного контента на отечественных телеканалах. "Конечно, мы должны повышать долю своего контента в информационном пространстве и улучшать его качество. Запрещать какие-то другие - не тот путь, чтобы соблюдать баланс. Тем не менее, мы должны развивать свой белорусский национальный контент, повышать его конкурентоспособность и качество. Это главный путь", - сказал С.Зась.

По его словам, "нормы об информационном нейтралитете и информационном суверенитете никак не противоречат Союзному государству". "А общее информационное пространство (с Россией - ИФ) у нас и создано. У нас доступны все информационные средства, которые работают в России, и наоборот", - констатировал С.Зась.

Говоря в целом о позиции относительно присутствия иностранных СМИ в белорусском медийном пространстве, он пояснил: "Тут тоже будет хороший и понятный подход: будут заходить только те СМИ, которые несут продукт, который способствует развитию нашего общества, государства и реализации национальных интересов".

По словам госсекретаря Совбеза, ограничиваться будет деятельность тех иностранных СМИ, "которые направлены на деструктив". "Понятно, что какие-то препоны будут выстраиваться, как и в любом государстве", - добавил С.Зась.

Он также уверен, что "сейчас у нас обеспечивается информационный суверенитет, мы сами определяем порядок работы в информационном пространстве". При этом власти продолжат работу над сохранением и укреплением такого суверенитета. "Расклад сил - белорусский контент, иностранный контент, другие источники информации. Это поле для работы с целью обеспечения суверенитета. Проблем я не вижу. Концепция (информационной безопасности - ИФ) - это же еще публичный документ, имеющий политическое значение, и я считаю, правильно, что мы все это прописываем и даем такой посыл", - отметил С.Зась.

 
Теги: Минск
 
 
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Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась считает, что Минск не должен ограничивать присутствие российских СМИ, в том числе телеканалов, в...
 
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