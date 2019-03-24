Беларусь не должна ограничивать присутствие российских телеканалов, но следует развивать национальный контент – глава Совбеза

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась считает, что Минск не должен ограничивать присутствие российских СМИ, в том числе телеканалов, в белорусском медийном пространстве.

"Я не считаю, что у нас сейчас сложилась какая-то угрожающая диспропорция. То, что широко у нас присутствуют российские СМИ, это так. Но раз у нас общее информационное пространство, значит, как без этого? Особых угроз от этого я не вижу", - заявил С.Зась в интервью белорусскому порталу tut.by , комментируя недавно принятую властями концепцию информационной безопасности страны.

При этом он подчеркивает необходимость развития национального информационного контента на отечественных телеканалах. "Конечно, мы должны повышать долю своего контента в информационном пространстве и улучшать его качество. Запрещать какие-то другие - не тот путь, чтобы соблюдать баланс. Тем не менее, мы должны развивать свой белорусский национальный контент, повышать его конкурентоспособность и качество. Это главный путь", - сказал С.Зась.

По его словам, "нормы об информационном нейтралитете и информационном суверенитете никак не противоречат Союзному государству". "А общее информационное пространство (с Россией - ИФ) у нас и создано. У нас доступны все информационные средства, которые работают в России, и наоборот", - констатировал С.Зась.

Говоря в целом о позиции относительно присутствия иностранных СМИ в белорусском медийном пространстве, он пояснил: "Тут тоже будет хороший и понятный подход: будут заходить только те СМИ, которые несут продукт, который способствует развитию нашего общества, государства и реализации национальных интересов".

По словам госсекретаря Совбеза, ограничиваться будет деятельность тех иностранных СМИ, "которые направлены на деструктив". "Понятно, что какие-то препоны будут выстраиваться, как и в любом государстве", - добавил С.Зась.

Он также уверен, что "сейчас у нас обеспечивается информационный суверенитет, мы сами определяем порядок работы в информационном пространстве". При этом власти продолжат работу над сохранением и укреплением такого суверенитета. "Расклад сил - белорусский контент, иностранный контент, другие источники информации. Это поле для работы с целью обеспечения суверенитета. Проблем я не вижу. Концепция (информационной безопасности - ИФ) - это же еще публичный документ, имеющий политическое значение, и я считаю, правильно, что мы все это прописываем и даем такой посыл", - отметил С.Зась.