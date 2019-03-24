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Фотовыставка "Яе справа" откроется 28 марта в столичном КЦ "Корпус"

25.03.2019 09:32 — Разное | Интерфакс  
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"Яе справа" — это фотовыставка о белорусках, нашедших себя в профессиях, которые выберет и в которых останется не каждая. С чем сталкивается человек, выбирающий непопулярный путь? Как вознаграждается профессиональный выбор и путь, основанные в большей степени на личных предпочтениях, стремлениях и способностях, чем на ожиданиях общества и окружения?

12 личных историй, рассказанных участницами, и 36 фотографий перенесут зрителя за места работы героинь из Минска, Солигорска, Новополоцка и других городов Беларуси. Среди участниц — женщины таких профессий, как стволовой подземный, лесничий, электромонтер, водитель-испытатель, мехатроник и другие. «Яе справа» — это разговор о выборе, пути и уверенности в условиях быстро меняющегося мира.

Фотовыставка стала частью проекта "Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси". Проект финансируется Европейским союзом.

Партнеры проекта — Министерство образования Республики Беларусь, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь, Республиканский институт профессионального образования.

Фотограф выставки: Евгений Отцецкий

Фотовыставка "Яе справа" откроется 28 марта в столичном КЦ "Корпус"
Дата: 28 марта – 10 апреля

Время: 12:00-21:00

Место: Культурный центр "Корпус" (Минск, ул. Машерова 9, корпус 8)

Вход свободный

 
 
Теги: Минск
 
 
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"Яе справа" — это фотовыставка о белорусках, нашедших себя в профессиях, которые выберет и в которых останется не каждая. С чем сталкивается человек, выбирающий...
 
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