Военные инспекторы Беларуси и России планируют совершить наблюдательный полет над США и Польшей

Группа военных инспекторов от Беларуси и России планирует выполнить наблюдательные полёты над территорией Польши и США в рамках реализации международного договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета "Красная Звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"Российская группа инспекторов планирует осуществить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией Соединённых Штатов Америки. Предстоящий полёт будет совершён с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5 тыс. 130 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полет состоится в период с 25 по 30 марта.

Кроме того, запланирован также полет над территорией Польши на российском самолёте наблюдения Ан-30Б.

"Наблюдательный полёт над Польшей будет выполняться в период с 25 по 29 марта с аэродрома открытого неба Варшава. Максимальная дальность полёта составит 1 тыс. 400 км. Российский самолёт наблюдения совершит полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а польские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - сообщает издание.

По данным газеты, совместная миссия Словакии и Польши выполнит наблюдательный полёг над территорией Беларуси и России на украинском самолёте наблюдения Ан-30Б с аэродрома Кубинка. Полёт будет проходить с 25 по 30 марта.