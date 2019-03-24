Социальная реклама с полуголыми моделями в велошлемах вызвала скандал в Германии

Фотомодель грациозно позирует на кровати в неглиже и велосипедном шлеме. Это не провокация, а попытка министерства транспорта Германии заставить молодежь подумать о своей голове — в прямом смысле этого слова. Впрочем, далеко не все нашли эту попытку изящной.

Видео, которое по замыслу министра транспорта Андреаса Шойера должно было элегантно донести до аудитории посыл о безопасности на дорогах, на деле вызвало волну протестов.

«Стыд, глупость и сексизм», — так отозвалась об этой инициативе одна высокопоставленная дама-политик за два дня до начала этой кампании.

Сама кампания взяла на вооружение английский лозунг, в котором признается, что шлем, может быть, и выглядит непривлекательно, «зато спасает мне жизнь». Помимо видеоклипа, начиная со вторника, по всей Германии будут развешаны соответствующие плакаты.



Фото: RUNTERVOMGAS/BMVI

В ролике и для плакатов позировала восходящая немецкая модель Алисия и несколько мужчин-фотомоделей.

Однако председатель женского комитета СДПГ Мария Нойхль в интервью газете Bild весьма нелестно отозвалась о новой инициативе.

«Это стыдно, глупо и это сексизм, когда министр транспорта продвигает свою программу с помощью обнаженного тела», — заявила Нойхль.

А министр по делам семьи Франциска Гиффи, тоже из СДПГ, разместила в «Фейсбуке» собственную фотографию с подписью: «В шлеме и одетая».



Фото: скриншот Facebook Franziska Giffey

Впрочем, все это не смутило Андреаса Шойера, партия которого (ХСС) входит в правящую коалицию вместе с СДПГ и ХДС Ангелы Меркель.

Министерство транспорта высказалось в «Твиттере» в защиту подобного подхода, указав, что целевая аудитория кампании — молодые мужчины и женщины, которые не носят шлемы из эстетических соображений. В министерстве утверждают, что рекламный ролик уже просмотрело почти 2 миллиона человек в возрасте от 14 до 49 лет.



Фото: RUNTERVOMGAS/BMVI

По данным Ассоциации безопасности дорожного движения Германии (DVR), в прошлом году на дорогах страны погибло 430 велосипедистов — на 14% больше, чем годом ранее. При этом, как говорят в DVR лишь 8% из целевой аудитории носят шлемы.