24 марта в начале первого ночи наезд произошел на автодороге «Барановичи-Гродно» в Слонимском районе.
«Ауди» сбила человека, который вышел из-за стоявшего «Мерседеса». Он помещен в реанимационное отделение больницы.
До этого парни отдыхали в деревне Костени, вызвали такси и на нем возвращались в Волковыск. В салоне между ними возникла потасовка, которая продолжилась после того, как водитель остановился. Водитель встречной «Ауди» видел стоявший с ближним светом и аварийной световой сигнализацией автомобиль, однако наезда не избежал,