Провели время с пользой!

В Доме культуры д. Изабелин состоялось мероприятие в рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание Всем!».

Спасатели Волковысского РОЧС всем желающим помогли пополнить свой багаж знаний в области безопасности жизнедеятельности.

Возле Дома культуры была развернута интерактивная площадка «Пять шагов спасения», на которой можно было узнать правила поведения при пожаре в местах с массовым пребыванием людей, правила поведения в толпе, ознакомиться со знаками пожарной безопасности, почувствовать себя настоящим спасателем, примерив боевую одежду. Работники МЧС подробно рассказали о возможностях мобильного приложения МЧС Беларуси «Помощь рядом», продемонстрировали работу автономного пожарного извещателя, показали, как правильно пользоваться огнетушителем. Вспомнили вопросы первой медицинской помощи. А для родителей с детьми спасатели предложили провести время с пользой и ответить на вопросы тестирования. В завершении был продемонстрирован видеофильм. Самым активным участникам организаторы вручили тематические памятки и сувениры.















