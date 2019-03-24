Книга с историей города в картинках. В Гомеле разработали Азбуку юного гомельчанина

Новости Беларуси. От летописных радимичей – до героев XXI века. Узнать Гомель в буквальном смысле от А до Я школьникам теперь поможет Азбука юного гомельчанина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





На разработку познавательной серии ушло несколько лет. Книга с историей Гомеля в картинках – для самых маленьких. Постер–азбука позволяет изучать историю родного города одновременно с алфавитом.





Для ребят постарше – электронная энциклопедия. Отдельное внимание – настольной игре: благодаря ей бродить по векам гомельской истории можно всей семьёй. Азбука юного гомельчанина – настоящий народный проект, в его создании участвовали педагоги, дети и родители.







Людмила Прискока, автор проекта:

Идея в том, чтобы сделать каждого гомельчанина гражданином своего города. Ценно, что в проекте принимали участие дети. В этой серии мы представляем большой и малый постеры, мы хотели бы чтобы они были в каждом классе, в каждой библиотеке, у каждого ребенка, у каждого первоклассника.





Пока Азбука существует в единственном экземпляре. Пройти квест-игру во время весенних каникул сможет любой желающий в музее Гомеля.



