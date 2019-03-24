|
Книга с историей города в картинках. В Гомеле разработали Азбуку юного гомельчанина
Новости Беларуси. От летописных радимичей – до героев XXI века. Узнать Гомель в буквальном смысле от А до Я школьникам теперь поможет Азбука юного гомельчанина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На разработку познавательной серии ушло несколько лет. Книга с историей Гомеля в картинках – для самых маленьких. Постер–азбука позволяет изучать историю родного города одновременно с алфавитом.
Для ребят постарше – электронная энциклопедия. Отдельное внимание – настольной игре: благодаря ей бродить по векам гомельской истории можно всей семьёй. Азбука юного гомельчанина – настоящий народный проект, в его создании участвовали педагоги, дети и родители.
Пока Азбука существует в единственном экземпляре. Пройти квест-игру во время весенних каникул сможет любой желающий в музее Гомеля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. От летописных радимичей – до героев XXI века. Узнать Гомель в буквальном смысле от А до Я школьникам теперь поможет Азбука юного гомельчанина,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)