Академия танца Бориса Эйфмана впервые проведет выездной просмотр талантливых детей в Минске

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Санкт-Петербургская «Академия танца Бориса Эйфмана» ищет юных талантливых танцоров в Республике Белорусь, чтобы предоставить им возможность поступить в Академию и получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку по инновационной системе.

Предварительный просмотр, который будут проводить представители отборочной комиссии Академии, включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка и позволяет кандидатам оценить свои шансы успешного прохождения вступительных испытаний на экзаменах в хореографическое училище.

По окончании Академии танца Б. Эйфмана выпускникам выдается диплом о среднем профессиональном образовании «Артист балета, преподаватель». Уникальность обучения в Академии заключается в интеграции традиций преподавания классического балетного искусства и концепции современной мировой хореографии. Весь комплекс специальных дисциплин позволяет воспитать универсальных балетных танцовщиков 21 века, владеющих разными техниками танца, максимально востребованных в труппах зарубежных театров.

Стоит особо отметить, что Академия танца Бориса Эйфмана — единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с 7-ми лет. Ее учащиеся разных возрастов, помимо участия в спектаклях Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана¸ выступают на сцене Мариинского, Михайловского и Александринского театров Санкт-Петербурга. Профессиональное мастерство воспитанников Академии уже оценили зрители Китая, Австрии и Латвии.

Здание Академии, построенное в 2013 году, оснащено всем необходимым для обучения и проживания учащихся. В нем располагаются 14 балетных залов, современный медицинский центр, столовая, спортивный комплекс, включающий тренажерный зал и бассейн, уютный интернат для иногородних детей. Обучение и проживание, а также официальная форма и костюмы для всех учеников предоставляются бесплатно.

Академию танца отличает высокий уровень преподавания общеобразовательных предметов. Обучение английскому языку проходит по программе языковой спецшколы.

Всего в Академии 315 воспитанников, из которых 190 человек приехали из разных регионов России и живут в интернате, 6 человек — из стран СНГ.

«Выездные просмотры позволяют родителям реально оценить перспективы ребенка, наличие природных данных для профессионального обучения хореографическому искусству. А Академии дают возможность выявить наиболее одаренных детей, которые со временем смогут продолжить выдающуюся историю балета. Мы давно хотели приехать в Минск. Как Театр, так и Академию танца Бориса Эйфмана с Беларусью связывают давние культурные и дружеские связи. Спектакли Театра Бориса Эйфмана пользуется неизменным успехом у жителей Минска, куда труппа регулярно приезжают с гастролями. Целый ряд ведущих солистов Театра родились и учились в Беларуси. В Академии танца в настоящий момент уже обучаются 2 юных представителя вашей Республики, и мы надеемся, что в будущем они смогут прославлять свою страну на лучших сценах мира. В феврале 2019 года Валентин Николаевич Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси стал почетным гостем Академии танца Бориса Эйфмана», — отметила заведующая отделением по набору Академии танца Бориса Эйфмана Ирина Астапенкова.

Планируемая дата и время просмотра: 26 марта в 10.00.

Планируемое место просмотра: Дворец Культуры Минского автомобильного завода”,

Минск, Партизанский проспект, 117 А.

К просмотру приглашаются дети 6-11 лет!

Запись на сайте Академии: https://eifmanacademy.ru/ru/prosmotry/regiony

и по телефону:+7(952) 288-57-19