Палатка, костер, автостоп. Как пара из Слуцка поехала на месяц в Израиль — без плана и с 430 евро в кармане





Безвизовый Израиль становится все более и более привлекательным туристическим направлением для белорусов. Жители Слуцка Алина и Игорь провели в этой стране 32 дня с бюджетом всего в 430 евро. Они поделились с LADY своими секретами дешевого отдыха, рассказали, где бесплатно поесть в Эйлате и Иерусалиме, как выжить на пляже вместе с шакалами.

«Захотелось убежать от зимы»

Алина Нагорная родом из Слуцка. Девушка увлекается фотографией, путешествиями, занимается общественными кампаниями. Она активная горожанка — делает много полезных вещей для родного Слуцка. Например, Алина занимается сохранением культурно-исторического наследия города и спасала от снесения одно из самых старых зданий Слуцка.

Вместе с Игорем Случаком, с которым девушка и ездила в Израиль, она также занимается защитой языковых прав. Они организаторы инициативы «Умовы для мовы», которая занимается продвижением белорусского языка в спорте, бизнесе, госорганах, образовании и других сферах. В прошлом году пара даже издала специальное пособие «Абаронім мову!» по защите языковых прав белорусскоязычных граждан в Беларуси. Теперь они запустили краудфандинг на выпуск белорусскоязычных книг для детей.

Они много путешествуют вместе: и за границей, и по Беларуси. Чаще всего — автостопом. Даже на презентации и другие мероприятия в рамках их общественной деятельности.

— Аднойчы мы спазніліся на цягнік у Баранавічах да Слуцку. Паехалі аўтаспынам. Між гарадамі ўсяго 100 кіламетраў, але ехалі мы гадзін пяць і змянілі сем машын. Давялося праехаць кіламетраў 10 нават з леснікамі на спецтранспарце, — рассказывает Алина.

В 2018 году пара уже ездила «дикарями» в путешествие. Ранней осенью они отправились в Нидерланды. Жили там в палатке между футбольным полем и полем для гольфа.

— Купілі намёт там на месцы. Было даволі халодна, але гэта было варта таго.

После этого опыта ребята решили попробовать съездить так и в другую страну. Выбор пал на Израиль по нескольким причинам. Во-первых, Алина там уже была и ей очень понравилось. Во-вторых, им захотелось убежать от белорусских зимних холодов. В-третьих, Игорю хотелось увидеть древние места Иерусалима и Мёртвое море. Ну и в-четвертых, попались очень недорогие билеты.





Ребята в основном работают онлайн, и поэтому они смогли позволить себе убежать из Беларуси на месяц.

По ее словам, Израиль очень разнообразная страна, которую сложно посмотреть за выходные. Поэтому ехать туда стоит на долгий срок.

На месяц и без четкого плана

В Израиль ребята отправились на 32 дня. Жить они решили в палатке. Ребята выбрали именно такой, «дикарский», способ отдыха неслучайно. Жить у знакомых или по каучсерфингу им не хотелось, как и привязывать себя к определенному месту.

Основное правило Алины и Игоря в совместных путешествиях — все должно нравиться обоим. Если что-то идет не так, это надо исправлять. Ребята стараются быть пунктуальными: если есть плановые встречи и договоренности, нужно их соблюдать.

Четкого плана у Игоря и Алины не было. Они знали, что прилетят в аэропорт Овда и оттуда отправятся в Эйлат. Точно хотели съездить в Иерусалим и в Эйн-Бокек, город на Мертвом море, который считается самым низким на Земле.

Первые десять дней путешествия прошли на пляже Мигдалор в 7 километрах от Эйлата, возле границы с Египтом. Это очень живописное место на берегу Красного моря.





— Калі там плаваеш, то можна пабачыць каляровых рыбак. І нават асьмінога! Вада ў Чырвоным моры, дарэчы, вельмі салёная, больш салёная чым на Чорным, але, канешне, значна меньш, чым на Мёртвым. На ёй можна ўтрымацца нават калі не ўмееш добра плаваць, — делится впечатлениями Алина.

Следующим пунктом стал городок Эйн Бокек. Но, как говорит Алина, это город-отель, где ничего особенного нет. Поэтому там ребята задержались только на один день. Где жить дальше, ребята выбрали практически случайно. У них закончилась еда и был уже вечер — купить что-то было невозможно. Они решили поехать в Палестину автостопом. Доехали до израильских блокпостов, спустились вниз, увидели множество палаток и решили остаться.

— Гэта дзікі пляж каля кібуца (сельскохозяйственная коммуна в Израиле. — Прим. ред.) На гэтым пляжу жыве вельмі шмат цікавых людзей — музыкаў, вандроўнікаў, мастакоў. Кожны вечар там адбываліся музычныя джэмы і вечарыны. Днём таксама было файна: напрыклад, выпускніца ўніверсітэта мастацтваў зрабіла мне бодзі-арт, — говорит Алина.





На этом пляже пара прожила около двух недель. Для того чтобы иметь возможность работать онлайн, они ходили заряжать телефоны в соседнюю деревню за два километра от пляжа. Там же ловили и интернет.

— Пісаць звароты да чыноўнікаў і кансультаваць па моўнам пытанням можна і з тэлефона — галоўнае, каб вайфай лавіўся. А інтэрнэт у Ізраілі ёсць нават у пустэльні, у адрозненні ад Беларусі, дзе месцамі ён не працуе на ўскраінах вялікіх гарадоў, — отметила Алина.

Три раза они ездили в Иерусалим, который находится в 60 километрах. Ездили обычно автостопом, но однажды задержались в Святом городе и пришлось ехать на общественном транспорте. Такой способ Алина не советует: дорого выходит. А автостоп в Израиле, по ее словам, — один из лучших в мире.

— Трэба выйсці ў любое месца, зручнае для кіроўцы, каб ён ці яна малі цябе пабачыць і спыніцца. Часам нас забіралі адразу. Самае доўгае — мы чакалі каля гадзіны, калі ехалі з Мёртвага мора ў Ерусалім. Але калі добрае надвор’е і вакол цудоўныя краявіды, то час ляціць хутка.

Жить на пляже было весело, правда, там водились животные. Например, дикие котики, которые постоянно рвали пленку, под которой ребята прятали еду. Но скоро они подружились. На Мертвом море была табличка, которая предупреждала о комарах, которые переносят нильскую лихорадку.

Другие жители пляжа говорили о волках, но сама Алина их никогда не видела.

— Гуляць па пляжу ўвечары было не так цікава, як да атрымання гэтай інфармацыі, — смеется она.

Водились на пляже и шакалы. Когда в шесть вечера заходит солнце, они начинают дико выть. Сначала было страшно, но потом ребята привыкли. Есть и лисы, которые разворовывали мусорки.

— Каб нешта здарылася, было дастаткова проста выйсці з намёту. Кожны вечар новыя знаёмствы, новыя імпрэзы. За гэты час я там пабачыла больш музыкаў, чым за ўсё сваё жыццё.

Некоторые люди жили на пляже до середины весны, когда становится очень жарко.

— Яны абралі для сябе шлях жыцця на прыродзе. Не хочуць жыць у кватэрах.

Бесплатная еда и жизнь в палатке

У ребят был очень ограниченный бюджет, поэтому они старались экономить на всем, на чём только можно. Например, из Беларуси они взяли с собой посуду — чтобы готовить на костре.





Как выжить в путешествии, если есть кастрюлька-сковородка? Лайфхак от Алины: главное, иметь минимальный набор продуктов — кетчуп, горчицу, лук, макароны и картошку. Из этого можно сделать несколько разных блюд.

Готовить самим себе не всегда обязательно. Например, в Эйлате есть благотворительная бесплатная столовая. Она работает каждый день, кроме Шабата, по полтора часа. И еда там очень вкусная и качественная.

Продукты в Иерусалиме ребята покупали на большом базаре. И, кстати, там тоже есть бесплатная столовая возле Стены Плача.

Израиль — рай для фриганов. Очень много еды можно найти возле магазинов, которые выбрасывают залежавшуюся еду: овощи, фрукты, хлеб. И все это намного лучше по качеству, чем многая магазинная еда в Беларуси.

Даже живя в палатке, в Израиле можно без проблем помыться: в Мигдалор на пляже были общественные душевые. На диком пляже возле Мицтоке Драгот с водой было сложнее. Там есть горячие и пресные источники (это не одно и то же!).

— Гарачыя крыніцы — серавадародныя. Яны вельмі карысныя, але адмывацца ад іх — проста жах! А ў прэсных можна мыцца. Людзі іх спецыяльна абсталявалі: зрабілі імправізаваны душ.

Безопасность

Несмотря на то, что в Израиле высока вероятность терактов, опасность не чувствовалась. Есть вещи, которые непривычны: например, досмотр через рамку-металлоискатель в супермаркетах или множество вооруженных военных на улице. Однажды ребята видели, как в трамвай зашли контролеры с автоматами.

— Добра, што ў нас быў аплачаны праезд! — смеется Алина.

Но на деле все, кого встретили путешественники, были добродушными и неагрессивными. Формально ребята прожили две недели на территории Палестины возле блокпоста израильской армии. Проехав почти половину страны, Алина и Игорь ни разу не столкнулись с проблемами. Но все же местные рекомендовали быть осторожнее. Например, советовали не «стопить» машины с палестинскими номерами.

— Бывала, што купаешся, а калі вылазіш з вады — заўважаеш, што чужыя людзі дзіўна паглядаюць на цябе. Але гэта адзінкавыя выпадкі. Для падарожніка не адчуваецца пагрозаў, — уверена девушка.

При этом ребята советуют заранее получить страховку, так как медицинское обслуживание в Израиле очень дорогое.

— Плаваючы ў моры Ігар моцна парэзаў аб вострыя камяні нагу, і давялося звяртацца ў лякарню, — вспоминает Алина. — Страхавая кампанія аператыўна і хутка знайшла бліжэйшую падыходзячую. Яму бясплатна было зроблена ўсё неабходнае. А калі б не было страхоўкі, то толькі за агляд траўмы трэба было б заплаціць 120 еўра, не кажучы ўжо пра іншыя маніпуляцыі.

Что делать, если хотите так же?

Путешествие ребят заняло 37 дней: 32 дня в Израиле и еще 5 в Польше, откуда они летели.

На дорогу ушло около 200 евро: 100 евро на двоих из Польши в Израиль и обратно. И еще столько же на билеты до Польши и обратно. Еще около 100 евро ушло на переезды внутри Израиля. Остальные 100 евро — на продукты, вино на Новый год, пару раз на пиво и мороженое. Еще 30 евро — на сувениры для друзей.

— Нам вельмі пашанцавала: у Ryanair была акцыя і разам з таннымі квіткамі мы трапілі на бескаштоўны багаж. Мы трохі перабольшылі вагу, але супрацоўнікі аэрапорту былі талерантнымі і не звярнулі на гэта ўвагу. Але агулам раю ляцець з Літвы ці Латвіі, бо туды можна танней дабрацца, — говорит Алина.

Бюджет у ребят был общий. Они точно знали, какую сумму и на что могут потратить, и старались не выходить за обозначенные рамки.

В багаж пара положила палатку, которую они купили еще в Нидерландах, посуду, фотоаппарат, термос и одежду. Еще они взяли с собой небольшие рюкзаки.





Если вы хотите путешествовать так же, то Алина рекомендует:

определитесь с местами, где вы хотите побывать;

узнайте правила автостопа в стране, куда вы собираетесь;

подумайте, как вы сможете сэкономить на еде;

узнайте, где точно можно ставить палатку;

берите с собой минимум одежды и лидские кеды;

о ценах лучше узнавайте у знакомых, которые там живут;

установите на телефон карту, которая работает без интернета.

Чем такой способ путешествий хорош? У Алины есть точный ответ.

— Уявіце: ты прачынаешся каля шасці раніцы, расшпільваеш намёт — і бачыш горы і мора. Гэта неверагодна!