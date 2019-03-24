В Витебске маршрутка сбила женщину возле остановки на железнодорожном вокзале

Вечером 23 марта на Привокзальной площади в Витебске маршрутка сбила 47-летнюю женщину на пешеходном переходе, сообщает ГАИ.



Фото: ГАИ

Водитель пояснил сотрудникам ГАИ, что пропускал автомобиль справа, а пешехода не заметил. О том, что женщину зацепило левым зеркалом и она упала, шоферу сообщили пассажиры. Он вызвал скорую.

Пострадавшую женщину забрали в больницу.

Для установления обстоятельств ДТП очевидцев просят позвонить по телефонам: +375 212 58-44-44, +375 29 721−44−44 (круглосуточно).