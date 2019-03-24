ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске маршрутка сбила женщину возле остановки на железнодорожном вокзале

25.03.2019 11:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 23 марта на Привокзальной площади в Витебске маршрутка сбила 47-летнюю женщину на пешеходном переходе, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

Водитель пояснил сотрудникам ГАИ, что пропускал автомобиль справа, а пешехода не заметил. О том, что женщину зацепило левым зеркалом и она упала, шоферу сообщили пассажиры. Он вызвал скорую.

Пострадавшую женщину забрали в больницу.

Для установления обстоятельств ДТП очевидцев просят позвонить по телефонам: +375 212 58-44-44, +375 29 721−44−44 (круглосуточно).

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель пояснил сотрудникам ГАИ, что пропускал автомобиль справа, а пешехода не заметил.
 
Новости дня
Новости разные
 
Госсекретарь Совбеза Беларуси выступает за культивирование национального языка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика