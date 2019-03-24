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В Витебске маршрутка сбила женщину возле остановки на железнодорожном вокзале
Вечером 23 марта на Привокзальной площади в Витебске маршрутка сбила 47-летнюю женщину на пешеходном переходе,
Водитель пояснил сотрудникам ГАИ, что пропускал автомобиль справа, а пешехода не заметил. О том, что женщину зацепило левым зеркалом и она упала, шоферу сообщили пассажиры. Он вызвал скорую.
Пострадавшую женщину забрали в больницу.
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Водитель пояснил сотрудникам ГАИ, что пропускал автомобиль справа, а пешехода не заметил.
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