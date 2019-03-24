По оперативным данным
За сутки (с 6 часов 23 марта до06 часов 24 марта) подразделения
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25 населенных пунктов Могилевской области пострадали из-за сильного ветра
25.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
По оперативным данным
За сутки (с 6 часов 23 марта до06 часов 24 марта) подразделения
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По оперативным данным МЧС вследствие порывов ветра (до 25 м/с) 22 марта в Могилевской области пострадали 25 населенных пунктов в Быховском, Горецком,
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