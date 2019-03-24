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25 населенных пунктов Могилевской области пострадали из-за сильного ветра

25.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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25 населенных пунктов Могилевской области пострадали из-за сильного ветраПо оперативным данным МЧС вследствие порывов ветра (до 25 м/с)  22 марта в Могилевской области пострадали 25 населенных пунктов в Быховском, Горецком, Климовичском, Костюковичском, Кричевском, Могилевском,  Осиповичском и Чериковском районах. Повреждены кровли 60 сельскохозяйственных и 3 общественных зданий, 1 жилого дома. Материальный ущерб устанавливается.

За сутки (с 6 часов 23 марта до06 часов 24 марта) подразделения МЧС совершили 24 выезда: 4 — на тушение пожаров, 3 — на тушение сухой растительности, 17 — на оказание технической помощи. Пожары произошли в г. Бобруйске, г. Шклове, в Климовичском и Кличевском районах. Работниками МЧС спасено 3 жилых дома, 1 хозяйственное строение.

mogilevnews.by

 
 
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По оперативным данным МЧС вследствие порывов ветра (до 25 м/с)  22 марта в Могилевской области пострадали 25 населенных пунктов в Быховском, Горецком,
 
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