Дзержинская земля славится своими талантами. Именно с такой яркой личностью, в рамках республиканского проекта «Встречи на все 100» состоялась встреча с член Союза писателей Беларуси и Союза писателей Союзного государства Борисом Федеровичем Савиновым.

Борис Федорович – автор десяти поэтических сборников и пятнадцати книг, созданных коллективно, множество разножанровых материалов и стихов было опубликовано и в СМИ. Его поэтические произведения проникнуты романтикой, и вместе с тем заставляют о многом задуматься.

Во время встречи ребята с удовольствием познакомились с творчеством писателя, узнали о его дальнейших планах.

А планы Бориса Федоровича всегда неизменны – творить, писать новые стихи и журналистские материалы, общаться с интересными людьми Дзержинщины, ежедневно открывать для себя что-то новое и жить активно.



