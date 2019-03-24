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«Встречи на все 100»

25.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Дзержинская земля славится своими талантами. Именно с такой яркой личностью, в рамках республиканского проекта «Встречи на все 100» состоялась встреча с член Союза писателей Беларуси и Союза писателей Союзного государства Борисом Федеровичем Савиновым.

Борис Федорович – автор десяти поэтических сборников и пятнадцати книг, созданных коллективно, множество разножанровых материалов и стихов было опубликовано и в СМИ. Его поэтические произведения проникнуты романтикой, и вместе с тем заставляют о многом задуматься.

Во время встречи ребята с удовольствием познакомились с творчеством писателя, узнали о его дальнейших планах.

А планы Бориса Федоровича всегда неизменны – творить, писать новые стихи и журналистские материалы, общаться с интересными людьми Дзержинщины, ежедневно открывать для себя что-то новое и жить активно.


 
 
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Дзержинская земля славится своими талантами. Именно с такой яркой личностью, в рамках республиканского проекта «Встречи на все 100» состоялась...
 
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