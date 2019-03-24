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Правда ли, что мед, молоко и другие народные средства помогают справиться с бессонницей

25.03.2019 11:20 — Разное | Tut.by  
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Как грамотно лечить бессонницу и почему не стоит сбрасывать со счетов народные средства — объясняет врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Наталия Чечик.

Чем острая бессонница отличается от хронической?


Наталия Чечик, заведующая неврологическим отделением ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь. Фото из личного архива

— Хроническая бессонница может быть как наследственной, так и одним из симптомов психиатрических или соматических заболеваний (например, анемии и болезней ЖКТ). А вот причиной острой являются стрессы, — рассказывает Наталия Чечик. — Об острой бессоннице говорят в тех случаях, когда на протяжении трех месяцев человек не спит минимум три из семи ночей в неделю. Такой вид бессонницы лечат препаратами, улучшающими засыпание.

Правда, что снотворное вызывает привыкание?

— На этот счет существует много мифов. Современные препараты не опасны, так как они уже совсем другие по технологии изготовления, составу и воздействию на организм человека. Главное — принимать их по рецепту врача и не прерывать курс самостоятельно, как только заметите улучшения.

А вот при лечении хронической бессонницы используется комплексный подход: пациенту назначают лечение основных заболеваний, вызывающих бессонницу, и сопутствующих, а также рекомендуют обратить пристальное внимание на гигиену сна.

Врач-невролог подчеркивает, что не существует волшебной таблетки, которая в миг решила бы проблему бессонницы.

— Хотя пациенты часто надеются на молниеносный эффект и ленятся прикладывать усилия для выздоровления.


Источник: pixabay.com

Как предотвратить бессонницу?

  • Соблюдайте режим сна. Старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время.
  • Спите в темном тихом и проветренном помещении. Спальня должна быть местом для сна, а не кухней и кабинетом по совместительству.
  • Избегайте перед сном тяжелой и жирной пищи, которая требует интенсивного пищеварения. Плотный ужин может иметь место не позднее, чем за пять часов до сна. Вечером отдавайте предпочтение свежим фруктам или овощам.
  • Не злоупотребляйте алкоголем перед отходом ко сну (допустимо выпить полбокала вина).

А народные средства — молоко с медом и чай с мятой — помогают справиться с бессонницей?


Источник: pixabay.com

— Молоко с медом содержит много триптофана, обладающего снотворным действием. Поэтому такой напиток действительно способен улучшить сон, — подтверждает Наталия Чечик. — Чаи с мятой и мелиссой тоже обладают релаксирующим эффектом. При этом народные средства являются вспомогательными в борьбе с бессонницей, но никак не полноценной заменой медикаментозному лечению.

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