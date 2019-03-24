Правда ли, что мед, молоко и другие народные средства помогают справиться с бессонницей

Как грамотно лечить бессонницу и почему не стоит сбрасывать со счетов народные средства — объясняет врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Наталия Чечик.

Чем острая бессонница отличается от хронической?



Наталия Чечик, заведующая неврологическим отделением ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь. Фото из личного архива

— Хроническая бессонница может быть как наследственной, так и одним из симптомов психиатрических или соматических заболеваний (например, анемии и болезней ЖКТ). А вот причиной острой являются стрессы, — рассказывает Наталия Чечик. — Об острой бессоннице говорят в тех случаях, когда на протяжении трех месяцев человек не спит минимум три из семи ночей в неделю. Такой вид бессонницы лечат препаратами, улучшающими засыпание.

Правда, что снотворное вызывает привыкание?

— На этот счет существует много мифов. Современные препараты не опасны, так как они уже совсем другие по технологии изготовления, составу и воздействию на организм человека. Главное — принимать их по рецепту врача и не прерывать курс самостоятельно, как только заметите улучшения.

А вот при лечении хронической бессонницы используется комплексный подход: пациенту назначают лечение основных заболеваний, вызывающих бессонницу, и сопутствующих, а также рекомендуют обратить пристальное внимание на гигиену сна.

Врач-невролог подчеркивает, что не существует волшебной таблетки, которая в миг решила бы проблему бессонницы.

— Хотя пациенты часто надеются на молниеносный эффект и ленятся прикладывать усилия для выздоровления.



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Как предотвратить бессонницу?

Соблюдайте режим сна. Старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время.

Спите в темном тихом и проветренном помещении. Спальня должна быть местом для сна, а не кухней и кабинетом по совместительству.

Избегайте перед сном тяжелой и жирной пищи, которая требует интенсивного пищеварения. Плотный ужин может иметь место не позднее, чем за пять часов до сна. Вечером отдавайте предпочтение свежим фруктам или овощам.

Не злоупотребляйте алкоголем перед отходом ко сну (допустимо выпить полбокала вина).

А народные средства — молоко с медом и чай с мятой — помогают справиться с бессонницей?



Источник: pixabay.com

— Молоко с медом содержит много триптофана, обладающего снотворным действием. Поэтому такой напиток действительно способен улучшить сон, — подтверждает Наталия Чечик. — Чаи с мятой и мелиссой тоже обладают релаксирующим эффектом. При этом народные средства являются вспомогательными в борьбе с бессонницей, но никак не полноценной заменой медикаментозному лечению.