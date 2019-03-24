Белорусы потеряли квоту на следующий сезон, Фуркад и Кузьмина ушли из спорта. Итоги этапа КМ в Осло

Этап Кубка мира в Холменколлене стал заключительным в этом биатлонном году. Гонки на норвежских трассах запомнились очередными рекордами Йоханнеса Бё, дублем Анастасии Кузьминой и прощанием с большим спортом сразу нескольких топовых атлетов. Обо всем по порядку — в материале SPORT.TUT.BY.

Потеря квоты и этап для белорусов

Финальный этап Кубка мира в Осло, как и все предыдущие в этом сезоне, не принес белорусам медалей. В спринте лучшими из наших девушек стали Динара Алимбекова и Елена Кручинкина — обе пробились в топ-20. Силами этих двух гонщиц Беларусь и была представлена в преследовании. В субботнем пасьюте Елена с двумя кругами штрафа финишировала 28-й, а Динара, суммарно допустившая пять ошибок на рубеже, опустилась на 33-е место.

Для белорусского лидера Ирины Кривко развязка сезона выдалась слишком тяжелой. После неудач на мире Кривко не смогла вернуться в топ-10 тотала. В Осло спортсменка из Сенно заняла лишь 71-е место в спринте и не отобралась в преследование. В масс-старте Ирина допустила три промаха и расположилась на 13-й строчке. А в общем зачете лучшая из белорусок в итоге оказалась 15-й.



Фото: Дарья Бурякина

Еще одно весомое разочарование для белорусских фанов — это потеря квоты женской сборной на будущий сезон. Девушки не попали в первую десятку зачета Кубка наций. Так что в следующем году наша команда сможет заявлять на спринт и индивидуалку лишь четыре гонщицы вместо пяти.

Что касается белорусских мужчин, то они по итогам спринта в полном составе отобрались в холменколленское преследование. Лучшим из наших на этапе в Осло стал Роман Елетнов. В спринте с двумя кругами штрафа он финишировал 27-м, а в пасьюте, допустив пять ошибок на рубеже, оказался на 38-й позиции. В общем зачете выше всех из белорусов разместился Владимир Чепелин — он 58-й. На 60-й позиции закрепился быстроногий Елетнов.



Фото: Дарья Бурякина

Йоханнес Бё бьет рекорды

Этот виртуозный норвежец выиграл Большой хрустальный глобус, а также собрал полную коллекцию из малых кубков. В свои 25 Йоханнес также побил рекорд Мартена Фуркада по количеству кубковых побед в сезоне: 14 викторий француза против 16 норвежца.

В Осло Йоханнес без шансов выиграл три из трех гонок, а в преследовании разделил пьедестал с братом — Тарьей вырвал серебро. Братья в шутку прозвали такие удачные развязки «бодиум» (два Бё на подиуме).

Финальный масс-старт сезона Бё-младший завершил не только с флагом в руках, но и в шлеме викинга. Такими темпами Йоханнесу скоро будет хватать запаса даже на переодевание в новый сценический образ.

Отметим, что Йоханнес Бё стал первым биатлонистом, которому удалось прервать гегемонию Мартена Фуркада на Кубке мира. Последним гонщиком, который выигрывал глобус до Мартена, был как раз старший брат Йоханнеса — Тарьей Бё.

Борьба за глобус у женщин

До последнего этапа Кубка мира вопрос обладательницы БХГ у женщин оставался открытым. Лидировавшим весь сезон итальянкам Вирер и Виттоцци наступали на пятки резвые Кузьмина и Олсбю-Ройзеланд.

В первой же гонке этапа Лиза Виттоцци, допустив пять промахов и не отобравшись в пасьют, понизила градус борьбы и досрочно отдала карты в руки боле опытной подруге по команде Вирер. Красотке Доротее оставалось не провалиться в преследовании и гонке с общего старта и сохранить свой запас. С задачей она справилась, правда, на тоненького.

В воскресном масс-старте все фаворитки (лидеры общего зачета) допустили по четыре промаха и больше и разместились в финишном протоколе одна за другой. Олсбю-Ройзеланд стала девятой, Кузьмина отметилась десятой, а дальше — две итальянские примы Виттоцци и Вирер.

Таким образом, Доротея Вирер впервые в карьере выиграла БХГ с запасом в 22 очка. Малые глобусы у женщин распределились следующим образом: победу в зачете индивидуалок одержала Лиза Виттоцци, в спринтах — Анастасия Кузьмина, в пасьютах — Доротея Вирер, в масс-стартах — Ханна Оберг. Во всех командных зачетах равных не было сборной Норвегии.

Мартен Фуркад в Осло не стартовал, а Симон попрощался с биатлоном

Экс-обладатель Большого хрустального глобуса решил не добивать себя после неудачного чемпионата мира. Мартен, как и обещал, приехал на этап в Холменколлен. Правда, не как участник, а как зритель. Спросите: зачем тогда вообще нужно было это турне в столицу Норвегии? Есть как минимум одна веская причина — старший брат великого француза Симон Фуркад попрощался в Холменколлене с большим биатлоном.

35-летний чемпион мира со слезами на глазах благодарил публику и вспоминал , с чего начинался его путь:

— Помню, как я сидел у себя в комнате и смотрел на плакат Рафаэля Пуаре. Мечтал однажды стать частью биатлонной истории. Не знаю, удалось ли мне это, но биатлон однозначно стал самой главной частью моего пути.

Симон также пообещал, что после окончания карьеры не уйдет далеко от биатлонной сферы.

Кто еще завершил карьеру?

Шведский биатлонист Фредрик Линдстрем также ушел из большого спорта. Олимпийский чемпион Пхенчхана выступил на домашнем мире и решил в свои 29 сказать «до свидания».

— Заниматься биатлоном здорово, но мое решение окончательное. С нетерпением жду, когда смогу проводить больше времени с семьей, — отметил Фредрик.



Фото: Денис Костюченко, vk.com/belarusbiathlon

34-летняя Анастасия Кузьмина провела в Осло последнюю личную гонку в карьере. Словацкая биатлонистка на заключительном этапе положила в копилку два золота и 10-е место масс-старта. Анастасия до последнего оставалась претенденткой на Большой хрустальный глобус и, как в свои лучшие годы, продемонстрировала в Осло фееричную скорость на треке.

Впрочем, сестра Антона Шипулина заявила , что решение о прощании с биатлоном взвешенное и хорошо обдуманное:

— Все цели в карьере достигнуты. Ну, кроме Большого хрустального глобуса. А так, три олимпийских золота, три серебра Олимпиады, полный комплект наград чемпионата мира — о чем можно еще мечтать?

Отметим, что трехкратная чемпионка Олимпийских игр официально завершила карьеру в личных гонках, а вот в эстафетах она, возможно, еще выступит.

— Есть необходимость поддержать девчонок. Я сейчас заканчиваю карьеру, а четвертой спортсменки для эстафеты, по сути, нет, — пояснила Анастасия.

Напомним, что по ходу сезона карьеру также завершили Антон Шипулин и Михаэль Реш.

Лучшие фото этапа

Норвежка Тандревольд призналась, что ожидала от финала сезона большего. Впрочем, за все старания Ингрид как минимум заслужила булочку.

А вот Анастасия Кузьмина с мужем и тренером Даниэлем. Трогательное прощание с биатлоном выглядит именно так.

Селфи в исполнении нашей женской команды. Хороши девушки!

Коллекция Йоханнеса Бё. Больше не придумаешь.

А здесь — итоги сезона от Мартена Фуркад. «Конец великого приключения для Симона, хорошей серии для меня и сезона для нас всех. Как и каждый год, поздравляю спортсменов, отметившихся в ходе сезона, а особенно — Йоханнеса Бё», — написал экс-обладатель желтого бипа.

Общий зачет Кубка мира — 2018/19. Мужчины

Йоханнес Бё — 1230 Александр Логинов — 854 Кантен Фийон Майе — 843 Симон Дестье — 831 Арнд Пайффер — 802 Тарьей Бё — 724 Бенедикт Долль — 705 Симон Эдер — 701 Юлиан Эберхард — 695 Лукас Хофер — 694

… 59. Владимир Чепелин — 56

… 61. Роман Елетнов — 54

… 78. Сергей Бочарников — 22

… 87. Антон Смольский — 15

Общий зачет Кубка мира — 2018/19. Женщины

Доротея Вирер — 904 Лиза Виттоцци — 882 Анастасия Кузьмина — 870 Марте Олсбю-Ройзеланд — 855 Ханна Оберг — 741 Паулина Фиалкова — 687 Кайса Макарайнен — 673 Дениз Херрманн — 611 Франциска Пройсс — 570 Моника Хойнищ — 567

… 15. Ирина Кривко — 492

… 54. Динара Алимбекова — 99

… 65. Елена Кручинкина — 64

… 72. Ирина Кручинкина — 42

… 91. Анна Сола — 10

… 97. Дарья Юркевич — 4

Кубок наций. Мужчины

Норвегия — 8147 Франция — 7598 Германия — 7447 Россия — 7110 Австрия — 6779 Италия — 6281 Швеция — 6185 Чехия — 6019 Швейцария — 5413 Украина — 5391

…12. Беларусь — 4615

Кубок наций. Женщины

Норвегия — 7430 Германия — 7371 Франция — 7219 Россия — 6831 Италия — 6800 Швеция — 6627 Украина — 5980 Чехия — 5864 Швейцария — 5453 Австрия — 5405

11. Беларусь — 5259