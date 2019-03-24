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Пропускной пункт «Брузги» реконструируют к Евроиграм
Реконструкция пропускного пункта «Брузги» на белорусско-польской границе будет завершена к началу проведения в Беларуси II Европейских Игр.
Об этом
Реконструкция пункта пропуска реализуется в рамках проекта «Модернизации транзитного коридора». Объем финансирования составляет более 4,0 млн долларов за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития.
В настоящее время проектная пропускная способность пункта пропуска «Брузги» составляет 5 тысяч авто. После модернизации она увеличится еще на 900 грузовых автомобилей в сутки.
Одно из основных изменений - увеличение количества полос для движения, как на выезд из страны, так и на въезд. Для грузового транспорта предусмотрена установка современного весогабаритного оборудования.
После прохождения весогабаритного контроля транспортное средство сможет пройти таможенный и пограничный контроль на одном из 7-ми каналов на въезд и 6-ти на выезд.
Это позволит значительно сократить время пребывания автомобилей в пункте пропуска и соответственно увеличить его пропускную способность по грузовому направлению более чем в два раза.
В пункте пропуска будет внедрена автоматизированная система распознавания и регистрации номерных знаков транспортных средств.
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Реконструкция пропускного пункта «Брузги» на белорусско-польской границе будет завершена к началу проведения в Беларуси II Европейских Игр.
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