Пропускной пункт «Брузги» реконструируют к Евроиграм

Реконструкция пропускного пункта «Брузги» на белорусско-польской границе будет завершена к началу проведения в Беларуси II Европейских Игр.

Об этом сообщили в Гомпонгранкомитете 25 марта.

Реконструкция пункта пропуска реализуется в рамках проекта «Модернизации транзитного коридора». Объем финансирования составляет более 4,0 млн долларов за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития.

В настоящее время проектная пропускная способность пункта пропуска «Брузги» составляет 5 тысяч авто. После модернизации она увеличится еще на 900 грузовых автомобилей в сутки.

Одно из основных изменений - увеличение количества полос для движения, как на выезд из страны, так и на въезд. Для грузового транспорта предусмотрена установка современного весогабаритного оборудования.

После прохождения весогабаритного контроля транспортное средство сможет пройти таможенный и пограничный контроль на одном из 7-ми каналов на въезд и 6-ти на выезд.

Это позволит значительно сократить время пребывания автомобилей в пункте пропуска и соответственно увеличить его пропускную способность по грузовому направлению более чем в два раза.

В пункте пропуска будет внедрена автоматизированная система распознавания и регистрации номерных знаков транспортных средств.