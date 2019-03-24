ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полный облом! Белорусы потеряли квоту в биатлоне на следующий сезон

25.03.2019 11:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Этап Кубка мира в Холменколлене стал заключительным в этом биатлонном году.


фото носит иллюстративный характер

Финальный этап Кубка мира в Осло, как и все предыдущие в этом сезоне, не принес белорусам медалей. 

В спринте лучшими из наших девушек стали Динара Алимбекова и Елена Кручинкина — обе пробились в топ-20. Силами этих двух гонщиц Беларусь и была представлена в преследовании. 

В субботнем пасьюте Елена с двумя кругами штрафа финишировала 28-й, а Динара, суммарно допустившая пять ошибок на рубеже, опустилась на 33-е место.

Для белорусского лидера Ирины Кривко развязка сезона выдалась слишком тяжелой. После неудач на мире Кривко не смогла вернуться в топ-10 тотала. В Осло спортсменка из Сенно заняла лишь 71-е место в спринте и не отобралась в преследование. 

В масс-старте Ирина допустила три промаха и расположилась на 13-й строчке. А в общем зачете лучшая из белорусок в итоге оказалась 15-й.

Еще одно весомое разочарование для белорусских фанов — это потеря квоты женской сборной на будущий сезон. Девушки не попали в первую десятку зачета Кубка наций. Так что в следующем году наша команда сможет заявлять на спринт и индивидуалку лишь четыре гонщицы вместо пяти.


Что касается белорусских мужчин, то они по итогам спринта в полном составе отобрались в холменколленское преследование. 

Лучшим из наших на этапе в Осло стал Роман Елетнов. В спринте с двумя кругами штрафа он финишировал 27-м, а в пасьюте, допустив пять ошибок на рубеже, Елетнов оказался на 38-й позиции. 

В общем зачете выше всех из белорусов разместился Владимир Чепелин — он 58-й. На 60-й позиции закрепился быстроногий Елетнов.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этап Кубка мира в Холменколлене стал заключительным в этом биатлонном году.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске маршрутка сбила женщину возле остановки на железнодорожном вокзале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика