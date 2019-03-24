Полный облом! Белорусы потеряли квоту в биатлоне на следующий сезон





фото носит иллюстративный характер





Финальный этап Кубка мира в Осло, как и все предыдущие в этом сезоне, не принес белорусам медалей.





В спринте лучшими из наших девушек стали Динара Алимбекова и Елена Кручинкина — обе пробились в топ-20. Силами этих двух гонщиц Беларусь и была представлена в преследовании.





В субботнем пасьюте Елена с двумя кругами штрафа финишировала 28-й, а Динара, суммарно допустившая пять ошибок на рубеже, опустилась на 33-е место.





Для белорусского лидера Ирины Кривко развязка сезона выдалась слишком тяжелой. После неудач на мире Кривко не смогла вернуться в топ-10 тотала. В Осло спортсменка из Сенно заняла лишь 71-е место в спринте и не отобралась в преследование.





В масс-старте Ирина допустила три промаха и расположилась на 13-й строчке. А в общем зачете лучшая из белорусок в итоге оказалась 15-й.





Еще одно весомое разочарование для белорусских фанов — это потеря квоты женской сборной на будущий сезон. Девушки не попали в первую десятку зачета Кубка наций. Так что в следующем году наша команда сможет заявлять на спринт и индивидуалку лишь четыре гонщицы вместо пяти.









Что касается белорусских мужчин, то они по итогам спринта в полном составе отобрались в холменколленское преследование.





Лучшим из наших на этапе в Осло стал Роман Елетнов. В спринте с двумя кругами штрафа он финишировал 27-м, а в пасьюте, допустив пять ошибок на рубеже, Елетнов оказался на 38-й позиции.





В общем зачете выше всех из белорусов разместился Владимир Чепелин — он 58-й. На 60-й позиции закрепился быстроногий Елетнов.