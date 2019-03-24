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Стоит ли опасаться, если после заправки в машине пахнет бензином?

25.03.2019 11:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Стоит ли опасаться, если после заправки в машине пахнет бензином?
Фото из открытых источников

В полностью исправном автомобиле пахнуть бензином не должно, если, конечно, его не пролили прямо в салон или не побрызгали им кузов. Автопроизводители тратят колоссальные средства, чтобы добиться комфортных условий езды, включая комфорт в акустике, в тактильных ощущениях и в обонянии. Поэтому любые посторонние запахи должны настораживать, так как они сигнализируют о неисправностях автомобиля.

Текущие трубки горловины

Если запах бензина появляется сразу после заправки и со временем прекращается, то, скорее всего, виновен топливный бак, а вернее, нарушена герметичность соединений топливоналивной системы. К примеру, какой-то патрубок дал течь и бензин просачивается понемногу через резиновые соединения, что не редкость для автомобилей с большим пробегом. После заполнения бака бензином часть топлива капает внутрь панелей кузова и пары через багажное отделение просачиваются в салон и начинают доставлять неудобства водителю и пассажирам.

Стоит ли опасаться, если после заправки в машине пахнет бензином? На заправках продают новое топливо?

Неисправность вентиляции бака

Есть еще одна причина, которая не связана с протечками бензина. Каждый топливный бак имеет систему вентиляции, состоящую из нескольких трубок для выравнивания давления, гравитационного клапана, закрывающего эти каналы для предотвращения проливания топлива после опрокидывания машины в результате ДТП, а также камеры с угольным фильтром, где происходит очистка паров бензина, которые затем выбрасываются в атмосферу.

При заправке до полного бака топливо начинает вытеснять скопившиеся в баке пары бензина, которые выходят через угольный фильтр, абсорбирующий вредные вещества и борющийся с неприятным запахом. Если система вентиляции неисправна, закис вентиляционный клапан или произошла какая-то иная поломка, то газы плохо очищаются и запах проникает в салон.

В этом случае есть повод проверить работоспособность вентиляционной системы бака. Возможно, налицо нарушение ее герметичности или нарушены уплотнения угольного фильтра.

Стоит ли опасаться, если после заправки в машине пахнет бензином? Поедет ли машина быстрее, если вместо АИ-92 залить 98-й бензин?

Протекающий насос

Если запах топлива в салоне появляется сразу после заправки и он очень резкий, то, возможно, нарушена герметичность топливного насоса. Он размещается под задним диваном и крепится прямо в баке. Если недавно владелец машины посещал автосервис, где ему чинили топливный насос, то, возможно, мастера плохо закрепили этот технический узел, из-за чего происходит пропускание паров из бака в салоне через уплотнители.

К примеру, при полной заправке бака топливо достигает верхнего уровня и при нарушенной герметичности насоса пары и бензин выдавливаются в салон. Так продолжается небольшое время, пока уровень топлива не вырабатывается двигателем и не снижается. Тогда запах бензина прекращается.

В целом негерметичный топливный насос — это очень неприятная и даже опасная неисправность, которую необходимо быстро устранять.

Стоит ли опасаться, если после заправки в машине пахнет бензином?
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Бензин в моторном отсеке

Еще одна неприятность, диагностируемая благодаря резкому запаху бензина в салоне, может произойти из-за повреждения топливной системы в моторном отсеке. Старые трубки могут растрескаться со временем, размякнуть из-за попадания масла и начать банально подтекать и капать на асфальт. Бензин обладает высокой проникающей способностью и просачивается через плохо закрепленные соединения трубок и фильтров. В этом случае пары начинают засасываться в салон через вентиляционную систему.

При подтекающих трубках в моторном отсеке запах бензина стоит в машине постоянно и не исчезает после снижения уровня топлива в баке. Это самая опасная неисправность. Капающее топливо и скапливающиеся под капотом пары могут стать причиной пожара.

Поэтому при возникновении неприятного запаха стоит насторожиться и проверить герметичность всех трубок. Затягивать с ремонтом не стоит, так как пары бензина имеют свойство впитываться в материалы отделки салона и менять их структуру. Искажается цвет и консистенция пластиков и искусственной кожи. Машина быстро старится, и восстановить ее первоначальный блеск трудно.

 
 
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Бывает, что в автомобиле водитель вдруг чувствует резкий запах топлива. Со временем он пропадает, но затем появляется вновь. Насколько это опасно, помогает...
 
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