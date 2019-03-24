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Пропускной пункт «Брузги» реконструируют к Евроиграм

25.03.2019 11:30 — Разное | БДГ  
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Реконструкция пропускного пункта «Брузги» на белорусско-польской границе будет завершена к началу проведения в Беларуси II Европейских Игр.

Об этом сообщили в Гомпонгранкомитете 25 марта.

На реконструкцию будет потрачено более 4 млн долларов из займа Международного банка реконструкции и развития.

После завершения проекта пропускная способность пункта пропуска «Брузги» возрастет на 900 грузовых авто в сутки - сегодня через пункт проходит 5000 грузовиков.

Увеличится количество полос для движения, как на выезд из страны, так и на въезд. Для грузового транспорта установят современное весогабаритное оборудование.

После прохождения весогабаритного контроля транспортное средство сможет пройти таможенный и пограничный контроль на одном из 7-ми каналов на въезд и 6-ти на выезд.

Это позволит значительно сократить время пребывания автомобилей в пункте пропуска и соответственно увеличить его пропускную способность по грузовому направлению более чем в два раза.

В пункте пропуска будет внедрена автоматизированная система распознавания и регистрации номерных знаков транспортных средств.

Отметим, что в настоящее время часто на выезде из Беларуси происходят заторы. Так, 25 марта наблюдаются огромные очереди на границе, в пропускном пункте «Брузги» в 10 утра скопилось 150 большегрузов.

 
 
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Реконструкция пропускного пункта «Брузги» на белорусско-польской границе будет завершена к началу проведения в Беларуси II Европейских Игр.
 
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