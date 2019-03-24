Год спустя. Боль, обида и фейки «Зимней вишни»

Последний мультфильм

Поездку в Кемерово ученицы 5 «А» класса Трещинской школы ждали с нетерпением. Это был подарок от родителей за успешное окончание четверти. В маленьком посёлке с населением 700 человек нет кинотеатров, игровых автоматов, батутов. Поэтому мамы и папы старались порадовать своих детей и хотя бы один раз за каникулы свозить их в Кемерово. В такие путешествия ребятишек часто сопровождал учитель, ведь не каждая семья имеет возможность оплатить поездку сразу на двух человек.

Из 12 пятиклашек в Кемерово поехали шесть девочек в сопровождении учительницы на рейсовом автобусе. Домой школьницы больше не вернулись. Во время пожара они оказались заблокированы в кинозале. Учительнице, которая ходила по магазинам, пока дети смотрели мультик, удалось выбежать из горящего здания. «Мы не смогли в тот день поехать с Настей: я была на работе, а муж сидел с младшими детьми, ведь по воскресеньям садик не работает... В пять часов вечера узнали о пожаре. Что наша девочка там, внутри. Сразу бросились в город, но помочь дочке уже не смогли», — сдерживая слёзы рассказывает сегодня Анна Смирнова, мама одной из погибших школьниц.

Смирновы воспитывали четверых детей, 11-летняя Настя была старшей. Как признаётся Анна, не сойти с ума ей помогают младшие дети. «Есть осознание, что нужно жить для них, заботиться о них. Нам, взрослым, было сложно поверить, что дочка погибла. Детям, наверное, ещё сложнее, ведь они пока не понимают, что такое смерть. Мы долго общались с психологами, до сих пор иногда обращаемся за помощью», — рассказывает Анна. После трагедии Смирновы переехали в Кемерово. Областные власти выделили деньги на покупку квартиры, помогли с оформлением сделки. Потребовалось время, чтобы подготовить младших детей к садику: они боялись. Старшей дочке было сложно пойти в новую школу. Одной, без сестрёнки.

В город они переехали, чтобы дать детям больше возможностей. Чтобы не нужно было ехать за 30 км посмотреть мультфильм. Старшая дочка увлекается музыкой и видео, учится делать клипы. «Пусть занимается тем, что ей интересно. А мы всегда будем рядом. „Зимняя вишня“ — это урок нам, простым людям... Твоё дитя должно быть с тобой. Ни с учительницей, ни с соседкой, а с тобой. Чиновниками управляет сиюминутное, им не так важно, что останется после них. А нам с этим жить», — делится своими мыслями Анна.

Это рана, которая не заживает. А забывая «Зимнюю вишню», уверена Анна, мы забываем о ценности человеческой жизни. Забываем о том, что наши дети нуждаются в нас, ждут от нас помощи и поддержки.



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В ноябре в Трещинской школе установили мемориальную доску в память о погибших девочках. Односельчане и родители приносят цветы. Как рассказала директор школы Наталья Усова, из посёлка теперь ребятишек возят только на спортивные соревнования. Организованных выездов больше нет. «Родители боятся, педагоги тоже. Очень хочется свозить детей в кванториум. Но пока нет школьного автобуса, это невозможно», — рассказывает Наталья Усова. Чиновники обещают, что в сентябре он появится.

Трещинскую школу включили в региональную программу капительного ремонта. Обещают отремонтировать крышу и фасад, вставить пластиковые окна и т.д. Дети писали сочинения и рисовали, какой они хотят увидеть свою школу. Мечтают о красивых партах, больших светлых окнах, электронных досках, шкафчиках в раздевалках как в кино. Мальчишки очень хотят, чтобы в спортзале были боксёрские груши и перчатки.



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Рана ещё болит

Судьбы родственников погибших сложились по-разному. Игорь Востриков, который потерял в пожаре сестру, жену и троих детей, практически всю зиму провёл в США. Но, как сообщал в своём блоге, 20 марта планировал вернуться в Кемерово. «На годовщину моей жены я вернусь домой. Это день её рождения. Билеты есть, никуда я не мигрировал, а просто поехал зимовать. Третий год подряд, это мой образ жизни», — сказал Игорь в своём видеообращении. И добавил, что в Америке кроме большого числа плюсов есть и много минусов. «На мою семью с тремя детьми надо 10 тыс. долларов в месяц», — добавил Востриков.

Мама погибших Василисы и Вероники Трусовых, которые в день трагедии смотрели «Шерлока Гномса» со своим папой, живёт в основном в Москве, но регулярно приезжает в Кемерово. Женщина руководит имидж-студией, проводит мастер-классы, и теперь все записи на её страничках в социальных сетях посвящены работе. «Многие пишут о возмездии и наказании „виновных“, но это не вернёт ни моих дочерей, ни других, оставшихся там. Я отвечаю, что боль не должна порождать ответное зло, ведь оно принесёт новый виток боли. Я не виню никого, хотя мне бесконечно больно и обидно...» — писала Ольга спустя несколько дней после трагедии.

В группах Трещевского в социальных сетях до сих пор появляются фейковые странички погибших девочек, с которых неизвестные пишут: «Я жива». Аккаунт потом удаляют, а комментарии так и остаются висеть в воздухе, тревожа души близких. Сами родственники неохотно общаются с журналистами. Кто-то лаконично отвечает «Нет», кто-то прочитывает сообщение и оставляет его без ответа, кто-то бросает трубку. А кто-то блокирует, спрашивая: «Что нужно сделать, чтобы вы отстали?»

Как объясняет психолог, руководитель телефона доверия г. Кемерово Ольга Рублёва, то, что родственники погибших в «Зимней вишне» не хотят общаться с прессой, нормально. «Сейчас не нужно лезть к ним в душу, это некорректно и, на мой взгляд, в какой-то степени аморально. Своими обращениями можно подогреть чувство вины, спровоцировать агрессию в свой адрес», — объясняет психолог.

В случае с «Зимней вишней» ситуацию усугубляет общественное мнение. Если человек внешне выглядит спокойным и пытается социализироваться, то его начинают осуждать. В обществе сформирован стереотип, что чем сильнее страдание, тем сильнее и любовь.

Приговоров ещё нет

На сегодняшний день следователи предъявили обвинения 15-и фигурантам. Все они находятся под стражей. Среди них руководитель тушения пожара Андрей Бурсин, начальник пожарного караула Сергей Генин, экс-глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев. Кроме спасателей в числе обвиняемых охранник Сергей Антюшин, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, бывшая гендиректор компании-арендатора «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, бывшая начальница стройнадзора Танзилия Комкова, её заместительница Светлана Шенгерей и сын Эдуард Комков и др.

Кроме того, заочно арестован объявленный в международный розыск бывший руководитель «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслав Вишневский. Пока новой информации о ходе расследования и о том, когда будут первые приговоры, нет.

На недавней пресс-конференции в ТАСС заместитель директора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Сергей Сивенков заявил, что за прошедший год эксперты сделали анализ по действиям сотрудников при тушении пожара в «Зимней вишне». «В той ситуации, в которой они оказались, пожарные действовали соответственно ситуации», — цитирует информационное агентство слова Сергея Сивенкова.

Будет сквер и новый ТЦ

На месте «Зимней вишни» сегодня большой пустырь, огороженный забором. Копается какая-то техника. На январской пресс-конференции губернатор Сергей Цивилёв обещал, что к 1 сентября там обязательно появится сквер любви к детям. «Мы выбрали лучшие проектные разработки, очень долго согласовывали план с родственниками. И в конце декабря наконец-то согласовали концепцию. Это будет один из лучших скверов страны. Там будет камень, который очень похож на наш Шерегеш, и он должен быть привезён только из Шерегеша. Растения, которые будут посажены, должны соответствовать тем растениям, которые растут у нас. В сквере будут равнины, холмы и горы, водопады и фонтаны», — пообещал губернатор.

В начале недели в СМИ появилась информация, что в Кемерово доставили из Ульяновска кованное вишневое дерево, вишенки для которого присылали кузнецы со всей страны.

Рядом с тем местом, где раньше стояла «Зимняя вишня» располагается ещё одна стройплощадка. Паспорт объекта гласит, что тут будет новый торговый центр.