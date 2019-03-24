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"Горячая" суббота: три пожара за день...

25.03.2019 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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"Горячая" суббота: три пожара за день...

 23.03.2019 г., 15-16. В г. Ивацевичи на ул. Коммунистической произошел пожар в кирпичном гараже, принадлежащем гр-ну 1989 г.р. Огнем повреждены лакокрасочное покрытие, салон автомобиля «Форд», 1989 г.в. Причина пожара устанавливается.


23.03.2019 г., 15-18. В д. Нехачево Ивацевичского района на ул. Шоссейной произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1966 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, имущество. Причина пожара устанавливается.


23.03.2019 г., 15-20. В д. Святая Воля Ивацевичского района на ул. Советской произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежавшем гр-ну 1969 г.р. Огнем повреждены кровать, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок внутри дома. В огне погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.

(По информации Брестского областного управления МЧС)

 
 
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 В субботу, 23 марта, в Ивацевичском районе произошло три пожара
 
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