Массовый сев ранних яровых культур начался в Беларуси

Сельхозорганизации Беларуси начали массовый сев ранних яровых и зернобобовых культур, свидетельствуют оперативные данные Минсельхозпрода страны.

По состоянию на 25 марта под их сев почва подготовлена на площади 223,2 тыс. га (25% к плану). Сев ранних яровых и зернобобовых культур проведен на 104,4 тыс. га (11,8% к плану), проинформировали в ведомстве

Работы ведут все области, за исключением Витебской. При этом в Брестской области ранние зерновые посеяны уже на 45% площадей.

Как сообщалось, в целом по республике яровой сев планируется провести на площади 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн га (в том числе ранние – около 900 тыс. га), картофель - 24,7 тыс. га, сахарная свекла - 98 тыс. га.

На проведение весенних полевых работ в январе-мае 2019 года необходимо Br1,8 млрд из различных источников.

В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах планируется произвести 8,5 млн тонн зерна, 5 млн тонн сахарной свеклы, 0,7 млн тонн маслосемян рапса, 1,16 млн тонн картофеля, 640 тыс. тонн овощей, 180 тыс. тонн плодов и ягод.