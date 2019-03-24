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Россия готова запускать космических туристов вокруг Земли

25.03.2019 11:19 — Разное | Интерфакс  
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 Россия собирается в ближайшие годы запустить на орбиту несколько космических туристов, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, в связи со скорым появление у США собственных пилотируемых кораблей, на российских "Союзах" освободятся места, которые можно будет занять туристам. "Мы проводим активную кампанию, предлагаем такие услуги, если раньше все корабли были забиты профессионалами, то сейчас, если у нас появляются свободные места, мы предлагаем такие услуги. Уже есть две заявки на 2020 и 2021 год", - сказал Д.Рогозин.

По его словам, речь может идти о разных вариантах полетов, не только на МКС, но и по более короткому и дешевому маршруту - вокруг Земли. "Мы предлагаем разные маршруты: как на МКС, так и по "Гагаринскому маршруту" совершить виток вокруг Земли. Такие полеты будут стоить дешевле", - сказал он.

Глава "Роскосмоса" не исключил, что среди космических туристов могут оказаться россияне. "Вполне вероятно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия готова запускать космических туристов вокруг Земли
При этом в "Роскосмосе" сомневаются, что американские пилотируемые корабли смогут конкурировать с российскими "Союзами" по цене. "Впереди будет стоять экономика. Что касается пилотируемых кораблей вряд ли получится у них демпинговать. Их кресла намного дороже чем наши - в среднем 110-120 млн долларов за кресло. Если мы сможем продавать кресла за 80 млн долларов, то уже будем иметь маржу достаточно большую. Полеты вокруг Земли будут дешевле, помимо прочего, за счет отсутствия необходимости оплачивать пребывание на МКС, обслуживание грузовыми кораблями и прочее", - сказал он.

Д.Рогозин объяснил более низкие цены запуска американских ракет "Фалькон" господдержкой со стороны Пентагона и пообещал восстановить рыночную конкурентоспособность российских ракет "Протон". "Если говорить о средствах выведения, "Фальконах", то им можно здесь демпинговать. Покупка услуг госзаказчиком, в частности Пентагоном, осуществляется дороже чем на рынке в среднем втрое. Мы же планируем уже в ближайшее время восстановить конкурентоспособность "Протонов" по сравнению с "Фальконами", - сказал он.

 
 
 
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 Россия собирается в ближайшие годы запустить на орбиту несколько космических туристов, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
 
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