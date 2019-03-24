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Пропускная способность пункта пропуска "Брузги" к Евроиграм будет увеличена почти на 20%

25.03.2019 11:19 — Разное | Интерфакс  
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Реконструкцию одного из крупнейших пунктов пропуска "Брузги", расположенного на белорусско-польской границе, планируется завершить к началу проведения в Беларуси II Европейских Игр, пропускная способность пункта вырастет до 5,9 тыс. авто в сутки.

"К началу проведения в II Евроигр р реконструкция пункта пропуска "Брузги" будет полностью завершена. В настоящее время проектная пропускная способность пункта пропуска "Брузги" составляет 5 тыс. авто. После модернизации она увеличится еще на 900 (на 18%) грузовых автомобилей в сутки", - сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации ГТК, реконструкция пункта пропуска реализуется в рамках проекта "Модернизации транзитного коридора", объем финансирования составляет более $4 млн. за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития.

"Одно из основных изменений - увеличение количества полос для движения, как на выезд из страны, так и на въезд. Для грузового транспорта предусмотрена установка современного весогабаритного оборудования. После прохождения весогабаритного контроля транспортное средство сможет пройти таможенный и пограничный контроль на одном из 7-ми каналов на въезд и 6-ти на выезд. Это позволит значительно сократить время пребывания автомобилей  в пункте пропуска и соответственно увеличить его пропускную способность по грузовому направлению более чем в два раза", - отметили в комитете.

Кроме того, в пункте пропуска будет внедрена автоматизированная система распознавания и регистрации номерных знаков транспортных средств.

II Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Реконструкцию одного из крупнейших пунктов пропуска "Брузги", расположенного на белорусско-польской границе, планируется завершить к началу проведения в Беларуси...
 
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