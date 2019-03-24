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В детском саду в Барановичах нашли мину времен ВОВ

25.03.2019 11:14 — Разное | Интерфакс  
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Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на детской площадке одного из ясли-садов города Барановичи, сообщили в Брестском областном Управлении МЧС Беларуси.

"25 марта в 08:40 в Барановичский ГРОЧС от заведующей ГУДО "Ясли-сад №40 г. Барановичи" поступило сообщение об обнаружении на территории ясли-сада по ул. Притыцкого предмета, внешне похожего на миномётную мину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС.

Прибыв на место, спасатели в 20 метрах от здания детского сада обнаружили миномётную мину времен ВОВ, диаметром 50 мм.

В сообщении МЧС отмечается, что до прибытия группы разминирования из детского сада эвакуировали  183 человека (36 взрослых и 147 детей).

Прибывшая группа разминирования изъяла мину для дальнейшего уничтожения на полигоне.

 

 
 
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Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на детской площадке одного из ясли-садов города Барановичи, сообщили в Брестском областном...
 
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