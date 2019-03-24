Спектакль о чувствах и тревожном мире взрослеющих детей покажут 2 апреля в Минске

Семейный инклюзив-театр "i" и компания velcom приглашают на премьеру международной постановки "8 чувств, или рождение человека".

"Аналогов в нашей стране ещё не было!", - утверждают организаторы мероприятия, которое пройдет 2 апреля в Республиканском Дворце культуры профсоюзов. Начало спектакля – 19.00.

Главные "персонажи" спектакля – противоречивые чувства, которые в те или иные моменты жизни охватывают каждого человека: злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие, вина. Спектакль перенесет зрителя в полный неизвестного и непонятного, а потому тревожный мир взрослеющих детей, проведет через поиск себя и своего места в этом огромном, все время меняющемся пространстве.

В спектакле занято около 80 актёров: как воспитанников театра "i", так и присоединившихся к ним известных в Беларуси актеров и артистов балета. Несколько новелл спектакля срежиссирует художественный руководитель театра из Нидерландов Ханс Салеминк. Действие, происходящее на сцене, дополняется визуальным рядом на экране, таким образом сближая театральное и киноискусство.