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Госсекретарь Совбеза Беларуси выступает за культивирование национального языка

25.03.2019 11:01 — Разное | Интерфакс  
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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась считает необходимым культивирование национального языка, но без его насильственного насаждения.

"Если мы говорим о защите своей идентичности, мы должны культивировать одну из его основ - язык. Культивировать, пропагандировать, применять — об этом речь идет. Конечно, неправильно вести речь о том, что мы сейчас будем насаждать белорусский язык. Но делать так, чтобы он был популярным, модным, особенно среди молодежи", - заявил С.Зась в интервью белорусскому порталу tut.by.

По его словам, "к радости, наша молодежь начинает поворачиваться к белорусскому языку и использовать его в разговорной речи, и этот путь надо пройти, чтобы мы укреплялись как нация и как народ".

Он также подчеркнул, что белорусская власть "не побоится популяризовать свой язык". "Не ресурсом каким-то административным, обязывая или продавливая. Надо стимулировать, поощрять, создавать условия, чтобы применение языка расширялось", - считает С.Зась.

По его мнению, использование белорусского языка должно делаться с учетом "реальных потребностей наших людей". "Если мы будем поощрять и культивировать моду на белорусский язык, тогда и запрос на образование, деловое общение будет", - полагает госсекретарь.

Он также заявил, что готов поддержать "проактивную", но не "силовую" позицию в расширении использования белорусского языка. "Не приказным порядком. Надо начинать в том же информационном пространстве, чтобы в тех же СМИ звучал белорусский язык, наши песни, наше искусство пропагандировалось. И чтобы люди, дети, допустим, считали модным наш белорусский национальный костюм", - сказал С.Зась.

Госсекретарь также констатировал, что вопрос национальной идентичности должен получить ответ на государственном уровне. "Государство должно дать внятный, убедительный и развернутый ответ на запрос, который есть в нашем обществе: "Кто мы, белорусы?". Люди хотят знать, кто мы такие, откуда мы взялись. Государство обязано ответить на этот вопрос, без умалчивания каких-то периодов нашей истории выразить позицию", - полагает он.

Кроме того, С.Зась заявил, что негосударственные СМИ могут не опасаться "закручивания гаек" в связи с принятием концепции информационной безопасности, а чиновники должны расширить свое присутствие в медийном пространстве.

"Концепция (информационной безопасности- ИФ) вносит больше ясности и понимания в эту сферу деятельности. Там же не идет речь, что надо разбираться с негосударственными СМИ, ни слова об этом. Подход должен быть один, без дележки на какие-то СМИ. Хотелось бы, чтобы это все услышали", - сказал С.Зась.

"Я не знаю, почему такие опасения появились. Мне кажется, наоборот…Я не буду скрывать, готовится перечень первоочередных мер по реализации этой концепции. И там не идет речь о каком-то закручивании гаек", - отметил госсекретарь.

С.Зась также подчеркнул грядущее расширение присутствия представителей госорганов в СМИ, в том числе негосударственных. "И работа будет построена именно в этом плане - будем расширять присутствие. Сейчас есть ограничения для чиновников в работе со СМИ. Любому чиновнику надо согласовывать с начальством свое появление в СМИ. А зачем? Надо наоборот…надо поощрять чиновников за общение со СМИ и присутствие в информационном пространстве", - сказал он.

"Вот есть чиновники кадрового реестра. Они обязаны работать с прессой? Обязаны. Почему бы не рассматривать это как один из критериев при проведении аттестации?", - продолжил С.Зась. По его словам, "некоторые опасаются, что кто-то что-то не то скажет". "Ну и что? Скажет что-то не то, его там же в прессе поправят. Это лучше, чем просто отмалчиваться. Вы сами, наверное, замечаете, что по некоторым вещам хочется услышать ответ, а его нет. Надо ломать эту систему", - уверен госсекретарь.

 
 
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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась считает необходимым культивирование национального языка, но без его насильственного...
 
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