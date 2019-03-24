"Отбор завершен, не начавшись". Беларусь проиграла Северной Ирландии в квалификации Евро-2020

Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 по футболу от команды Северной Ирландии – 1:2. Тремя днями ранее белорусы также потерпели крупное поражение от голландцев.

Таким образом, после двух туром отборочного цикла ЧЕ-2020, Беларусь стала главным аутсайдером группы "С". На счету команды Игоря Криушенко – 0 очков.

"Для нашей команды квалификационный отбор завершился, не начавшись", - писали после игры Беларуси и Северной Ирландии болельщики в соцсетях и на форумах.



Поединок, прошедший в воскресенье поздно вечером в Белфасте, белорусы могли и должны были выигрывать. Однако они пропустили дважды – на 30-й и 87-й минутах. А в ответ забили лишь один мяч. На 33-й минуте Стасевич удачно замкнул передачу Глеба.

1:2 – и Беларусь на щите возвращается домой после стартовых матчей квалификации Евро-2020, чтобы в июне на своем поле в матче третьего тура принять сборную Германии.

"Обидно проигрывать такой матч на последних минутах. К манере соперника со множеством подач, фланговой игры мы готовились. И поэтому обидно вдвойне, что пропустили второй мяч после низовой фланговой передачи: не успели закрыть центральную зону. Но что делать?.. Как бы обидно ни было, нужно смотреть дальше", - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Беларуси И.Криушенко.

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