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Роман Булгакова попал в "черный список" на Украине

25.03.2019 10:42 — Разное | Интерфакс  
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Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) отказал украинским компаниям ТОВ "Этниктрейд" и ООО "Махаон-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с российской территории очередной партии в 17 изданий.

Как сообщает пресс-служба комитета, отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

"Признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима выявлены в книгах московских издательств "Синдбад", ООО "Издательская Группа "Азбука-Аттикус" и самарского издательства "ИД Бахрах-М", - говорится в сообщении.

В частности, не разрешено ввозить на Украину с целью распространения серии книг по психологии Д.Райгородского (издательство "ИД Бахрах-М"), поскольку эксперты нашли в иллюстрациях и содержании элементы пропаганды коммунистического тоталитарного режима. Автор неоднократно ссылается в своих книгах на примеры партийных деятелей - Ленина, Сталина, детских прокоммунистических формирований ("октябрята", пионеры), а в тестах для детей предлагает вопрос о присущих советской эпохе праздниках.

В Госкомтелерадио указали также, что в предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" издательство "Азбука-Аттикус" пропагандирует представителей российского кино Юрия Кару, Николая Бурляева, Валентина Гафта, которые внесены на Украине в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

"Это издание не будет распространяться в Украине", - подчеркнули в пресс-службе.

Также отказано в предоставлении разрешения на ввоз книги Оливера Стоуна и Питера Кузника "Нерассказанная история США" московского издательства "Азбука-Аттикус". Эксперты признали, что книга содержит ряд созданных советской пропагандой мифов об украинском национально-освободительном движении.

В целом, подытожили в Госкомтелерадио, начиная с 20 мая 2017 года, когда вступило в силу соответствующее постановление кабинета министров Украины, регулятор предоставил 3008 отказов в выдаче разрешений. Из них 189 отказов в выдаче разрешений на ввоз 942 тысяч экземпляров "изданий антиукраинского содержания".

1 февраля 2019 г. "Интерфакс" сообщал о запрете на Украине 13 книг из РФ, в "черный список" попало в том числе и издание С.Довлатова.

19 февраля Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз в страну из России 19 книг, в которых усмотрел признаки "пропаганды государства-агрессора". Тогда в число запрещенных попали книги о грузинской кухне, победе над офисным хаосом и решении нестандартных задач.

 
 
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Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) отказал украинским компаниям ТОВ "Этниктрейд" и ООО "Махаон-Украина" в...
 
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