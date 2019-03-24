В Узденском районе пьяный бесправник на мотоцикле врезался в Mercedes: пострадали два человека

Два человека пострадали в аварии, которая произошла 23 марта, около 20.15, вблизи деревни Озеро Узденского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.





По предварительной информации, 28-летний житель Пуховичского района, управляя мотоциклом Yamaha XJ 900, ехал по трассе Минск — Микашевичи. На 34-м километре дороги он совершил столкновение с попутным Mercedes, которым управлял 35-летний минчанин.

В результате ДТП водитель мотоцикла получили травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Его пассажир, ехавший без мотошлема, также получил телесные повреждения, но не госпитализировался.





Выяснилось, что мотоциклист не имел права управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения.