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В Узденском районе пьяный бесправник на мотоцикле врезался в Mercedes: пострадали два человека

25.03.2019 11:55 — Разное | Tut.by  
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Два человека пострадали в аварии, которая произошла 23 марта, около 20.15, вблизи деревни Озеро Узденского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


По предварительной информации, 28-летний житель Пуховичского района, управляя мотоциклом Yamaha XJ 900, ехал по трассе Минск — Микашевичи. На 34-м километре дороги он совершил столкновение с попутным Mercedes, которым управлял 35-летний минчанин.

В результате ДТП водитель мотоцикла получили травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Его пассажир, ехавший без мотошлема, также получил телесные повреждения, но не госпитализировался.


Выяснилось, что мотоциклист не имел права управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Минск
 
 
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Аварии произошла 23 марта, около 20.15, на трассе Минск - Микашевичи вблизи деревни Озеро.
 
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