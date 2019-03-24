Так ли полезны свежевыжатые соки? И выводят ли они токсины?

Многие из нас считают, что пить свежевыжатые фруктовые соки — хороший способ получить мегадозу витминов. Но правда ли это? И как влияют эти соки на уровень сахара и инсулина у нас в крови? Объясняет BBC .



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Свежевыжатый сок из фруктов стал основой многих диет — особенно для тех людей, кому не хватает времени позаботиться о своей еде, но волнуют проблемы здорового питания.

Про фруктовые соки говорят также, что они помогают сбросить вес и очистить организм, вывести шлаки и токсины.

Все это, естественно, делает бизнес на соках весьма процветающим и очень доходным.

Например, глобальный рынок фруктовых и овощных соков в 2016 году оценивался в 154 млрд долларов США, и ожидается, что он продолжит расти.

Но действительно ли потребление соков настолько полезно, как мы думаем?

Фруктозу (сахар естественного происхождения) можно найти во всех фруктах и фруктовых соках. Это вряд ли причинит вред вашему здоровью — если только не способствует потреблению излишних калорий.

Клетчатка, содержащаяся в любом фрукте, сохраняется в целости, и сахар, находящийся в ней, заключен в клетки фруктов. Поэтому нашей пищеварительной системе требуется время, чтобы переварить эти клетки, после чего фруктоза наконец поступает в кровь.

Но с соком всё совсем не так.



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С клетчаткой и без

«Из фруктового сока клетчатка в основном удалена», — рассказывает Эмма Элвин, старший клинический консультант благотворительного диабетического общества Diabetes UK.

Вот поэтому-то — в отличие от фруктов — фруктоза в соках причисляется к свободным сахарам, точно таким же, как и те, что содержатся, например, в меде или добавлются в пищу.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым ежедневно потреблять не больше 30 г добавленного сахара (эквивалент 150 мл фруктового сока).

Проблема состоит в том, что фруктоза из сока (поскольку клетчатка удалена) перерабатывается организмом быстрее.

Внезапные скачки уровня сахара в крови приводят к тому, что поджелудочная железа выделяет инсулин, чтобы восстановить его стабильный уровень.

С течением времени этот механизм может износиться, увеличивая тем самым риск развития диабета второго типа.

В 2013 году исследователи проанализировали данные о здоровье 100 тыс. человек, собранные в период между 1986 и 2009 годами. Они обнаружили, что потребление фруктовых соков связано с повышением риска развития диабета второго типа.

Ученые заключили, что поскольку жидкости проходят через желудок в кишечник быстрее, чем твердая пища, фруктовый сок вызывает более быстрые и серьезные изменения в уровнях инсулина и глюкозы (несмотря на то, что питательная ценность сока сравнима с непереработанным фруктом).



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Еще в одном исследовании ученые обнаружили связь между фруктовыми соками и диабетом второго типа, изучив в течение 18 лет диету и диабетический статус более 70 тысяч медсестер.

Ученые считают, что одно из возможных объяснений этого — отсутствие в соках некоторых компонентов, которые есть в целом фрукте, например, клетчатки.

Соки, сделанные не только из фруктов, но и из овощей, содержат больше питательных веществ и меньше сахара, чем чисто фруктовые, но в них все равно отсутствует ценная клетчатка.

Диеты на основе продуктов с высоким содержанием клетчатки , как считается, снижают риск развития ишемической болезни сердца, инсультов, гипертонии и диабетов. Рекомендуется потреблять не менее 30 граммов сырой клетчатки ежедневно.

Общее превышение

Помимо того, что потребление фруктовых соков связывают с риском развития диабета второго типа, многие исследования подтверждают: сок приносит вред, если с ним в организм пступает избыточное количество калорий.

Анализируя 155 исследований, Джон Сивенпайпер, доцент факультета здорового питания Университета Торонто (Канада), попробовал понять, влияют ли продукты и напитки , которые мы считаем здоровыми, на риск возникновения диабета или ишемической болезни — точно так же, как влияют заведомо вредные сладкие газированные напитки.

Он сравнил исследования, в которых изучались последствия потребления сахаров, содержащих фруктозу (включая сахарозу, высокофруктозный кукурузный сироп, мед и т.д.) с контрольными диетами без сахаров или с низким их содержанием.



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Какова была его цель? Отделить последствия потребления слишком большого количества калорий от последствий потребления пищи, содержащей разные свободные сахара.

Канадский ученый обнаружил, что когда пища содержала слишком много калорий из сахаров (в том числе из фруктового сока), в крови быстро менялся уровень сахара и инсулина, что нельзя считать полезным.

Однако когда в целом количество калорий не превышало рекомендуемое, в потреблении целых фруктов (и даже фруктового сока) выявлялись свои плюсы.

Сивенпайпер заключает, что рекомендуемые 150 мл фруктового сока в день — вполне приемлемая норма.

В работе канадского ученого делается вывод: продукты, содержащие фруктозу, могут в долгосрочной перспективе помогать контролю за уровнем сахара в крови, но только если они не ведут к изыбыточному потреблению калорий.

В последнем случае уровень сахара в крови и инсулина может повышаться. Это может быть потому, говорится в исследовании , что у фруктозы относительно низкий гликемический индекс, в то время как диеты с высоким гликемическим индексом известны резистентностью к инсулину.



Александра Квиткевич, TUT.BY

«Съесть непереработанный фрукт всегда лучше, чем выпить сок из него, но если вы в своем рационе дополняете соком фрукты и овощи — это нормально. Однако использовать соки для утоления жажды и пить их в больших количествах неправильно», — говорит Сивенпайпер.

Итак, мы знаем, что фруктовые соки могут послужить одной из причин развтия диабета, если питание избыточно калорийное. Однако куда менее понятно, как в долгосрочной песпективе соки влияют на здоровье тех, у кого нормальный вес.

«Мы многого пока не понимаем — в частности, того, как на риск развития диабета может повлиять повышение уровня сахара в крови без набора излишнего веса, — говорит Хезер Феррис, доцент медицины из Вирджинского университета (США). — То, насколько хорошо и долго пожелудочная железа способна справляться с избыточным сахаром, частично зависит от генетики».

Но, согласно исследованиям, риск превышения дневной нормы калорий (для женщин — 2000, для мужчин — 2500) возрастает, когда мы пьем соки.

Многочисленные исследования показывают , что потребление сока не заставляет нас меньше есть других продуктов.

«Кроме того, выпить большое количество сока довольно легко — а это лишние калории, — подчеркивает Эмма Элвин. — И когда количество калорий растет, тело набирает вес».

Важность кожуры и косточек

Однако результаты одного исследования, опубликованного в прошлом году, могут помочь нам научиться пить соки с большей пользой для здоровья.

Ученые использовали блендер, который они назвали «экстрактором питательных веществ» . В отличие от обычных миксеров он перерабатывает весь плод, в том числе косточки и кожуру.

У двух групп участников они сравнили эффект потребления смеси разных фруктов и очищенного манго (с высоким гликемическим индексом, дающим повышение уровня сахара в крови) — как после «экстрактора», так и при съедении непереработанного плода.

У тех, кто пил фруктовую смесь, прошедшую через экстрактор питательных веществ, уровень сахара в крови был ниже, чем у тех, кто ел плоды целиком. В случае с манго разницы в уровнях сахара в крови не наблюдалось.

Было и другое, меньшее по масштабам исследование, где ученые не ставили своей целью сравнить результаты, полученые при потреблении соков, приготовленных разными методами.

Его автор, старший преподаватель Плимутского университета Гейл Риз, говорит, что, возможно, содержание в соке переработаных косточек фруктов влияет на здоровье.

Однако, по ее словам, сделать окончательный вывод о полезности таких соков пока трудно.



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«Я бы по-прежнему рекомендовала следовать совету выпивать 150 мл сока в день. Но если у вас дома есть экстрактор питательных веществ, подходящий блендер, то соки из него помогут сохранять более или менее стабильный уровень сахара в крови», — говорит она.

Однако Феррис сомневается, что содержание в соке переработанных косточек повлияет на чувство насыщения (хотя и поможет пищеварению).

«Если сок содержит клетчатку, это замедляет его усвоение. Но вы все равно получаете избыточные калории, потому что его легко переварить. Тем не менее по сравнению с обычным соком это шаг вперед», — говорит она.

Еще один способ извлечь максимум пользы из фруктового сока — делать его из зрелых плодов, считает Роджер Клеменс, профессор фармацевтических наук из Университета Южной Калифорнии.

Важно иметь в виду и то, что разные методы получения сока могут быть более или менее полезны в случае с разными фруктами — просто из-за их разных физических характеристик, обнаружил Клеменс.

Например, основная часть фитонутриентов (биологически активных веществ) в винограде содержится в косточках, в то время как в мякоти ягод их очень мало.

А большая часть полезных соединений в апельсинах — в кожуре, которая при традиционном способе выжимки сока теряется.

Детокс? Какой детокс?

Еще одной причиной роста популярности свежевыжатых соков можно назвать мнение, что они помогают детоксикации организма, так называемому детоксу.

Однако единственное признанное медициной употребление слова «детокс» относится к устранению из организма вредных веществ — таких как наркотики, алкоголь и яд.



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«Сама концепция того, что диета на соке осуществляет детоксикацию, — это заблуждение, — подчеркивает Клеменс. — Мы каждый день потребляем вещества, которые могут оказаться токсичными, и наш организм прекрасно справляется с ними, со всем тем, что мы съедаем».

И сок — вовсе не решение проблемы с получением всех необходимых питательных веществ.

«В разных частях фруктов (например, в кожуре яблока) содержится большое количество питательных веществ, которые не попадают в сок, — предупреждает Феррис. — У вас остается только сладенькая водичка с некоторым количеством витаминов».

К тому же, добавляет она, это неудачный способ выйти на рекомендованные пять фруктов в день.

«Люди стараются съедать по пять порций фруктов или овощей в день и не понимают, что это не только про витамины, — говорит она. — Это также о снижении количества углеводов, протеина и жиров в нашем питании и об увеличении количества клетчатки».

В общем, хотя выпить сока — это лучше, чем прожить день вообще без фруктов, тут есть свои ограничения.

Риск возрастает, когда мы потребляем более 150 мл свободных сахаров в день. Или больше калорий, чем это рекомендуют специалисты.

Да, при этом наш организм получает определенное количество витаминов, но фруктовые соки — это совсем не панацея.