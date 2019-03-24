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Если законно – то бесплатно, в противном случае – дорого

25.03.2019 11:30 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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20 марта в 16.05 в квартале 67 Борковского лесничества фотоловушка зафиксировала заготовку березового сока в запрещенном месте. Как выяснилось, житель города Ганцевичи И. В. Клевжиц занимался этим в запрещенном месте, чем нарушил часть 1 статьи 44 Лесного Кодекса Республики Беларусь.
Как сообщила корреспонденту «СП» заместитель директора ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» Наталья Зыбайло, ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 15.26 особенной части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Лесам причинен определенный вред.
Лесная охрана незамедлительно выехала в вышеуказанный квартал и застала нарушителя за сбором сока. Ему разъяснены его права и обязанности. Свою вину мужчина признал полностью, чистосердечно раскаялся и добровольно уплатил штраф. А ведь дешевле было бы купить в лесничестве этот напиток здоровья всего по 11 копеек за литр и даже заготавливать бесплатно в специально отведенных для этого местах по согласованию с ближайшими лесничествами и с соблюдением правил сбора.
Анатолий НИКОЛАЕВ.

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20 марта в 16.05 в квартале 67 Борковского лесничества фотоловушка зафиксировала заготовку березового сока в запрещенном месте. Как выяснилось, житель
 
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