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Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” объявляет конкурсы «Живой весны”!
25.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Самое время проявить внимательность и отправиться на прогулку с фотоаппаратом. Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” объявляет конкурсы “Живой весны”!
Аисты уже вернулись в Беларусь – скорее заносите своих на
Первый конкурс: «Весна в объективе». Когда: с 20 марта по 31 мая 2019 года.
Какие работы принимаются?
Кто может участвовать? Конкурс не имеет возрастных ограничений.
Как прислать работу на конкурс?
Присылайте свои фото с первыми наблюдениями птиц на сайт через форму «
Итоги будут подведены 15 июня 2019 года, а лучшие работы появятся на сайте АПБ
Присылая фото на этот конкурс, участники соглашаются, что BirdLife International и ее национальные партнеры имеют право публиковать конкурсные работы в любом формате.
Второй конкурс: Лучшее видео на тему «Безопасные небеса!». Когда: с 20 марта по 31 мая 2019 года.
Какие работы принимаются?
Кто может участвовать? Подростки до 16 лет.
Как отправить работу на конкурс?
Итоги будут подведены 15 июня 2019 года, а лучшие работы появятся на сайте АПБ. Трое лучших получат призы!
С 1 марта по 31 мая можно присоединиться к созданию интерактивной карты весны, которую несут нам птицы. увидишь первых
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Самое время проявить внимательность и отправиться на прогулку с фотоаппаратом. Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” объявляет конкурсы “Живой...
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