Самое время проявить внимательность и отправиться на прогулку с фотоаппаратом. Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” объявляет конкурсы “Живой весны”!

Аисты уже вернулись в Беларусь – скорее заносите своих на онлайн-карту и присоединяйтесь к творческим конкурсам международной компании «Живая весна».

Первый конкурс: «Весна в объективе». Когда: с 20 марта по 31 мая 2019 года.

Какие работы принимаются?

К конкурсу принимаются собственные фото с изображениями диких птиц — вестников весны (белый аист, деревенская ласточка, обыкновенная кукушка, черный стриж, золотистая щурка, береговая ласточка), сделанные в природе. Чтобы не беспокоить диких птиц около гнезд, фотографии последних двух видов возле гнезд для участия в конкурсе не принимаются.

Кто может участвовать? Конкурс не имеет возрастных ограничений.

Как прислать работу на конкурс?

Присылайте свои фото с первыми наблюдениями птиц на сайт через форму « добавить наблюдение » или отправляйте на springalive@ptushki.org с пометкой «фото-конкурс» либо постите в специальных альбомах в соцсетях Вконтакте и Фейсбук е.

Итоги будут подведены 15 июня 2019 года, а лучшие работы появятся на сайте АПБ ptushki.org . Трое победителей получат призы!

Присылая фото на этот конкурс, участники соглашаются, что BirdLife International и ее национальные партнеры имеют право публиковать конкурсные работы в любом формате.

Второй конкурс: Лучшее видео на тему «Безопасные небеса!». Когда: с 20 марта по 31 мая 2019 года.

Какие работы принимаются?

Конкурсанты должны подготовить и подать лично записанное короткое видео, не длиннее 30 секунд, на тему «Безопасные небеса!». В нем нужно отразить, что бы значили для вас слова «безопасные небеса», если бы вы были птицей. Видео может быть собрано из коротких фрагментов и фотографий (например, видеоклип).

Кто может участвовать? Подростки до 16 лет.

Как отправить работу на конкурс?

Отправить видео можно на электронную почту springalive@ptushki.org с пометкой «видео-конкурс» через Wetransfer . В письме укажите свой возраст, имя, фамилию, номер телефона.

Итоги будут подведены 15 июня 2019 года, а лучшие работы появятся на сайте АПБ. Трое лучших получат призы!

С 1 марта по 31 мая можно присоединиться к созданию интерактивной карты весны, которую несут нам птицы. увидишь первых аистов , деревенских ласточек , чёрных стрижей , кукушек , золотистых щурок или береговых ласточек – занеси дату наблюдения на сайте “Живой весны” . Составим вместе онлайн-карту прибытия птиц из Африки на родину!